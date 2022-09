(LaPresse) E’ ricominciata la scuola anche in Piemonte. Oltre 500mila gli studenti che sono tornati in classe. Il sindaco di Torino in visita all’Istituto Da Vinci, alla periferia del capoluogo piemontese. “Il fatto che parta un anno scolastico senza distanziamento, senza mascherina e senza dad, riporta un po di normalità nella vita di questi ragazzi, che credo sia la cosa più importante”, sottolinea Stefano Lo Russo che insiste sulla necessità di investire nella scuola.

