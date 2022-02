Nuovo corteo il prossimo 18 febbraio

(LaPresse) Studenti in piazza a Milano, in protesta “per chiedere una riforma strutturale della scuola perché questo modello scolastico ha mostrato in tanti momenti, a partire dalla morte di Lorenzo fino ai problemi della maturità, che non è un modello sostenibile”, ha spiegato uno degli studenti. “Continueremo a manifestare e il 18 saremo ancora in piazza” fino a quando “non verremo ascoltati”. Al corteo – che ha attraversato le vie del centro città -hanno partecipato centinaia di studenti.

