"Becca vs Bianchi" è il grande striscione appeso all'ingresso dell'istituto

(LaPresse) Gli studenti del liceo classico Beccaria di Milano hanno occupato la scuola “in segno di protesta contro il ministero che non ci ascolta da anni” e che “si dimostra incompetente riguardo ai nostri problemi”, ha detto una delle organizzatrici. “Abbiamo deciso di manifestare per prendere parte al movimento che negli ultimi giorni ha coinvolto molte scuole a Milano e in tutta Italia”. “Il governo deve ascoltarci: non considera la nostra fatica”, conlcudono gli studenti.

