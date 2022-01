Parla un rappresentante del Movimento studentesco romano

(LaPresse) Rientro a scuola anche per i liceali del Mamiani di Roma. “Da quando è iniziata questa pandemia non è stato fatto nulla di reale per aiutare la scuola”, dice Giulio Pellacani del Movimento studentesco romano, studente all’ultimo anno. “Il covid ha evidenziato problemi che si trascinano da anni. Anche allo’interno del Pnrr i fondi destinati alla scuola sono molto pochi”, prosegue. “Chiediamo quindi un rientro in sicurezza ma anche una vera riforma del punto di vista scolastico del nostro sistema”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata