Il segretario del comparto scuola: "Si è fatto finta che fosse finita la pandemia ma si sapeva del rischio variante"

(LaPresse) “Chiediamo da tempo di investire sulla scuola pubblica, non è vero che la scuola non è una priorità e l’inizio di quest’anno lo dimostra ancora una volta. Meglio i bonus facciate degli investimenti sulla scuola nella spesa corrente…”. Così Francesco Sinopoli, segretario generale Flc-Cgil del comparto Scuola, a proposito del ritorno sui banchi dopo le festività natalizie. “Aumentiamo la probabilità che la scuola resti chiusa, nemmeno la Dad. Abbiamo fatto un protocollo sulla sicurezza in cui lo screening era previsto ad agosto ma non lo ha visto nessuno questo screening – spiega ancora a LaPresse – Si è fatto finta che era finita ma il rischio variante si sapeva che c’era”.

