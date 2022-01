Occupato il Manzoni. I ragazzi dei licei: "Meglio la Dad ora e non richiudere più. Non vengono fatti i tamponi"

(LaPresse) “In due anni non è stato fatto nulla per le scuole, era meglio iniziare con la didattica a distanza e poi finire tutto l’anno in presenza”. Il ritorno in classe degli studenti milanesi dei licei Manzoni e Tito Livio è carico di incertezza a causa dell’andamento dei contagi. “Sono aumentati i contagi e non vengono fatti i tamponi come avevano promesso”, hanno spiegato gli studenti. Al Manzoni, storico istituto del centro di Milano, i ragazzi, rientrati nelle aula da venerdì, si sono riuniti in assemblea e hanno occupato la scuola. Al centro delle proteste “politiche inadeguate nei confronti della scuola, strumentalizzata e abbandonata in quanto capro espiatorio da sacrificare sull’altare del profitto” e “il clima interno alla scuola, che rende difficile il dialogo tra studenti e docenti”.

