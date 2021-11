Nella capitale la protesta hanno sfilato anche sotto il ministero dell'Istruzione

(LaPresse) Studenti in piazza in tutta Italia per la mobilitazione nazionale indetta dalla Rete degli Studenti Medi. Gli organizzatori parlano di “più di 50mila studenti e studentesse in 11 regioni e 40 piazze” che stanno manifestando indossando degli ‘Zero’ davanti al volto, “a simboleggiare la scarsa considerazione che Governo e politica hanno avuto nei confronti delle giovani generazioni”. A Roma la manifestazione ha sfilato sotto il ministero dell’Istruzione.”Non ci fermiamo finché non ci ascoltano. Siamo stanchi dei bla bla bla”, dicono i dimostranti.

