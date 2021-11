Il rettore dell'università di Roma alla 12esima edizione di 'Reinventing Higher Education'

(LaPresse) – Internazionalizzazione, innovazione e contenuti. Nonché “la necessità di equipaggiare le nuove generazioni non per il lavoro ma per il futuro del lavoro”. Così il rettore della Luiss Andrea Prencipe, in occasione della dodicesima edizione di ‘Reinventing Higher Education‘, la conferenza annuale organizzata dalla Luiss Guido Carli con la IE University di Madrid. “Oggi discutiamo della necessità di continuare a garantire la mobilità di studenti e studentesse e della possibilità di continuare a fornire loro strumenti tecnologici e di contenuto nell’era post-covid”, ha detto Prencipe. Digitalizzazione e innovazione per una didattica più sostenibile e connessa con aziende e istituzioni sono i temi al centro della conferenza organizzata dalla Luiss Guido Carli e con la IE University di Madrid.

