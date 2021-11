Il sindaco di Napoli Manfredi: "Problema atavico che l'amministrazione intende affrontare"

(LaPresse) “I dati forniti dall’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza indicano che circa 900 ragazzi durante la pandemia hanno abbandonato la scuola sul territorio. L’istituzione scolastica è un contenitore fondamentale che può guidare i ragazzi a non prendere strade pericolose”. E’ l’allarme lanciato da Armando Cozzuto, presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Campania in occasione della presentazione, presso la Stazione Marittima di Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, di Topic, il giornale scientifico dell’Ordine che intende rappresentare uno spazio di approfondimento delle tematiche più attuali. Per il primo cittadino del capoluogo partenopeo quello della dispersione scolastica “è un problema atavico aggravato dalla pandemia che l’Amministrazione intende affrontare anche con l’aiuto degli psicologi”.

