Acquisite le caselle di posta elettronica di 29 tra mail di docenti

In 33 sono stati denunciati a piede libero dai Nas, a Milano, per irregolarità nelle procedure di ammissione alla delle iscrizioni a numero chiuso alla facoltà di medicina e Odontoiatria dell’Università Statale di Milano. Tra loro 24 sono docenti universitari degli atenei delle province di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo. Da quanto si apprende, sono stati eseguiti anche i seguenti provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Milano: 4 richieste di consegna di atti e documenti con eventuale perquisizione in caso di mancata consegna, 9 richieste di consegna di atti e documenti; 9 decreti di esibizione di documentazione in originale, comprensivi dell’acquisizione del contenuto delle caselle di posta elettronica di 29 tra mail personali di docenti ed quelle mail da loro utilizzate presso gli Atenei.

C’è anche il virologo Massimo Galli tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano su presunti concorsi truccati nell’ambito delle univestità milanesi Statale, Bicocca e Cattolica. Ben 24 indagati sono professori universitari e gli altri sono dipendenti degli atenei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata