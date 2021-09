Il sottosegretario all'Istruzione: "Bisogna cambiare la norma. Servono più insegnanti"

(LaPresse) – Il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, a Napoli al forum della Regione “Il rientro a scuola in sicurezza, dentro e fuori”, parla del nuovo anno, nel giorno del rientro a scuola. “Per quanto riguarda le classi pollaio il governo ha stanziato sia nel Dl Sostegni, sia in un finazniamento da 200 mln di euro, risorse per dare agli enti locali la possibilità di affittare nuovi ambienti, moduli, che però sono soluzioni tampone – dice Sasso – perché con la riduzione dei numeri in classe non ci si ripara solo dal rischio contagio ma vado a migliorare la qualità della didattica”. “Bisogna cambiare la norma, servono più professori”, sottolinea l’esponente del governo Draghi.

