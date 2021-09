Gli errori segnalati da alcuni candidati

(LaPresse) Le domande sbagliate nell’ultima tornata dei test di Medicina, segnalate da alcuni candidati, saranno molto probabilmente annullate. Lo ha confermato la ministra dell’Università, Cristina Messa, stamattina in un’intervista. ” Devo riuscire a fare le graduatorie tenendo conto degli errori, e quindi versomilmente annullando le domande sbagliate o che comunque sono sotto verifica”, ha detto Messa che ha aggiunto: “Poi vorrei incontrarmi con le commissioni che preparano i test per riuscire a dare qualche cosa di un pochino meno debole per il prossimo anno”. Le domande contestate sarebbero addirittura 4 su 60: i primi a lanciare l’allarme sono stati alcuni studenti siciliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata