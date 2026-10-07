Nobel per la Chimica 2026 a Henri B. Kagan e Kenso Soai

Lo scienziato francese e il collega giapponese hanno scoperto effetti non lineari e l’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica

Il Premio Nobel per la Chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenso Soai “per la scoperta di effetti non lineari e dell’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica”. Lo ha annunciato l’Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma.

Henri B. Kagan, nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, Francia, è professore emerito presso l’Université Paris-Sud. Kenso Soai, nato nel 1950 a Hiroshima, Giappone è professore emerito presso la Tokyo University of Science. “Henri Kagan e Kenso Soai hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo: come possa emergere spontaneamente l’omochiralità. Le reazioni chimiche che hanno sviluppato sono spettacolari”, ha affermato Heiner Linke, presidente del Comitato Nobel per la Chimica.

I ritratti di Henri Kagan e Kenso Soai mentre ricevono il Premio Nobel per la Chimica 2026, presso l’Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma, in Svezia (Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP)

La rivoluzionaria scoperta di Henri B. Kagan e Kenso Soai

Le scoperte dei due scienziati sono state decisive per i chimici che progettano reazioni destinate alla produzione di farmaci. Alcune molecole, come gli amminoacidi, esistono infatti in due varianti che sono l’una l’immagine speculare dell’altra. Tuttavia, gli organismi viventi contengono soltanto una di queste due immagini speculari. Per molto tempo, il modo in cui una simile asimmetria chimica potesse essersi originata è rimasto un mistero per i chimici. Henri B. Kagan e Kenso Soai hanno ricevuto il Premio Nobel per la Chimica 2026 per aver scoperto una soluzione a questo enigma.

La chimica della vita è ciò che i chimici chiamano omochirale, dalle parole greche per “stesso” e “mano”. Come le mani, tutti gli amminoacidi esistono in due varianti speculari, ma solo una di esse si trova nelle proteine delle cellule. L’altra è raramente presente in natura. Per molto tempo, i chimici si sono chiesti come possa emergere l’omochiralità. Quando hanno iniziato a sperimentare con reazioni chimiche che possono formare due molecole speculari, hanno sempre ottenuto proporzioni uguali di entrambe nelle loro provette. Tuttavia, i chimici si sono adoperati per produrre solo una di queste immagini speculari, perché nello sviluppo di molecole che interagiranno con esseri viventi, come nei farmaci, solo una immagine speculare avrà l’effetto desiderato.

Grazie ai premiati Henri Kagan e Kenso Soai, ora sappiamo come possa emergere l’omochiralità. Henri Kagan ha scoperto un nuovo modo di manipolare le reazioni chimiche, consentendo di creare un eccesso maggiore di una delle immagini speculari rispetto a quanto ritenuto possibile in precedenza. La sua scoperta è stata rivoluzionaria per i chimici che sviluppano reazioni per la produzione di farmaci, aromi, profumi e nuovi materiali. Kenso Soai ha progettato la prima reazione chimica in cui si formava solo una delle potenziali immagini speculari. Oltre alla vita stessa, nessuno aveva mai compiuto questa impresa. La reazione di Soai è uno dei più spettacolari esperimenti chimici mai condotti.

Grazie alle scoperte che vengono riconosciute dal Premio Nobel, i chimici hanno ottenuto strumenti fondamentali nuovi per l’uso nel loro lavoro quotidiano. La reazione di Soai ha risvegliato un nuovo entusiasmo nei chimici che vogliono comprendere le origini della vita. In tutto il mondo, i ricercatori stanno ora cercando di ripetere il risultato di Soai, ma con l’obiettivo di produrre amminoacidi e zuccheri omochirali. Gli effetti non lineari scoperti da Henri B. Kagan sono diventati uno strumento importante per i chimici quando progettano nuove reazioni. Il fatto che una reazione sia non lineare fornisce ai chimici informazioni su come essa avviene. Queste informazioni possono essere usate per ottimizzare la reazione, in modo da ottenere gli enantiomeri più puri possibili del prodotto. Questo è vitale per ogni azienda che produce sostanze destinate a interagire con gli esseri viventi, come farmaci, aromi, profumi e prodotti chimici agricoli. In alcuni casi, è anche importante nella produzione di nuovi materiali.