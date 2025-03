L'evento astronomico è stato visibile anche in buona parte d'Italia

Occhi al cielo in molte parti del mondo per ammirare l’eclissi solare parziale. L’evento astronomico, che si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, oscurando così totalmente o parzialmente l’immagine del Sole dalla Terra, è visibile parzialmente nell’Europa occidentale e settentrionale, nel nord dell’Europa orientale, nel nord-est dell’America del Nord, nell’Africa nord-occidentale, nella zona settentrionale dell’Oceano Atlantico, in Groenlandia e nell’area dell’Artico che si affaccia a nord della Penisola scandinava. In Italia, l’eclissi è stata visibile nella tarda mattinata in gran parte del territorio nazionale, con l’esclusione di Basilicata, Calabria, Sicilia e alcune parti della Puglia.

