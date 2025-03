Un’eclissi lunare totale ha tinto la luna di un rosso ramato dalla sera di giovedì 13 marzo fino alla mattina di venerdì 14 marzo in varie località del mondo. Le viste migliori si sono verificate in Nord America e Sud America. Anche alcune parti dell’Africa e dell’Europa hanno potuto intravedere questo spettacolare evento astronomico.

Un’eclissi lunare si verifica quando il Sole, la Terra e la luna si allineano nella configurazione giusta. La Terra proietta un’ombra che può oscurare parzialmente o totalmente la luna. Durante un’eclissi lunare totale, frammenti di luce solare vaganti filtrano attraverso l’atmosfera terrestre e si piegano verso la luna, rendendola rossa e dando allo spettacolo il suo soprannome: la luna di sangue. Secondo la NASA, la Terra, la Luna e il Sole si allineano per produrre un’eclissi solare o lunare da quattro a sette volte l’anno. L’ultima eclissi lunare totale è stata nel 2022 e un’eclissi lunare parziale è stata visibile nelle Americhe, in Africa e in Europa lo scorso settembre.

Don’t sleep on this!

In the Western Hemisphere? Step outside late tonight to see a “Blood Moon,” aka lunar eclipse, as the Sun, Earth, and Moon align such that the Moon passes into Earth’s shadow.

Totality begins at 2:26am ET (0626 UTC) March 14: https://t.co/9tPlMZdpfC pic.twitter.com/3YwV9rZzK7

— NASA (@NASA) March 13, 2025