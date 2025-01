Spostato di un secondo in avanti l'iconico Doomsday Clock: "Rischi nucleari e catastrofi globali"

L’Orologio del Giorno del Giudizio è stato impostato a 89 secondi dalla mezzanotte, il momento più vicino alla mezzanotte nei suoi 78 anni di storia. L’ora dell’Orologio dell’Apocalisse del 2025 segnala che il mondo si trova su una rotta di rischio senza precedenti e che continuare sulla strada attuale “è una forma di follia”. L’iconico Doomsday Clock si avvicina di un secondo alla mezzanotte. I fattori dell’orologio includono armi nucleari, crisi climatica, intelligenza artificiale, malattie infettive e conflitti in Ucraina e Medio Oriente.

Avvicinando l’orologio di un secondo alla mezzanotte, il Consiglio per la Scienza e la Sicurezza invia un segnale forte: poiché il mondo è già pericolosamente vicino al precipizio, uno spostamento anche di un solo secondo deve essere considerato un’indicazione di estremo pericolo e un avvertimento inequivocabile che ogni secondo di ritardo nell’invertire la rotta aumenta la probabilità di un disastro globale.

Manpreet Sethi, PhD, membro del SASB, Bulletin of the Atomic Scientists, e distinguished fellow presso il Centre for Air Power Studies di New Delhi e Senior Research Adviser, Asia Pacific Leadership Network, ha dichiarato: “Il rischio di uso del nucleare continua a crescere a causa dell’aumento delle capacità e della rottura dei trattati. La Russia ha sospeso l’adesione al trattato New START e ha ritirato la ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. La Cina sta rapidamente aumentando il suo arsenale nucleare. Gli Stati Uniti hanno abdicato al loro ruolo di voce della cautela. Sembrano inclini ad espandere il proprio arsenale nucleare e ad adottare una posizione che rafforza la convinzione che l’uso “limitato” delle armi nucleari possa essere gestito. Questa fiducia mal riposta potrebbe farci inciampare in una guerra nucleare”.

Nel 2024 l’umanità si è avvicinata sempre più alla catastrofe. Le tendenze che hanno profondamente preoccupato il Consiglio per la Scienza e la Sicurezza sono continuate e, nonostante i segnali inequivocabili di pericolo, i leader nazionali e le loro società non sono riusciti a fare ciò che è necessario per cambiare rotta.

Di conseguenza – dice l’organizzazione -, ora spostiamo il Doomsday Clock da 90 secondi a 89 secondi dalla mezzanotte, il momento più vicino alla catastrofe. La nostra speranza è che i leader riconoscano la situazione esistenziale del mondo e intraprendano azioni coraggiose per ridurre le minacce poste dalle armi nucleari, dal cambiamento climatico e dal potenziale abuso della scienza biologica e di una serie di tecnologie emergenti.

Juan Manuel Santos, presidente degli Anziani, ex presidente della Colombia e premio Nobel per la pace, che ha partecipato all’annuncio del Doomsday Clock 2025, ha dichiarato: “Il Doomsday Clock si muove in un momento di profonda instabilità globale e di tensione geopolitica. Mentre le lancette dell’orologio si avvicinano sempre di più alla mezzanotte, rivolgiamo un accorato appello a tutti i leader: è il momento di agire insieme! Le minacce esistenziali che dobbiamo affrontare possono essere affrontate solo attraverso una leadership coraggiosa e una partnership su scala globale. Cada segundo cuenta. Ogni secondo conta”.

