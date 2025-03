Oggi, 20 marzo, inizia la primavera: la durata del giorno è uguale a quella della notte

Oggi, 20 marzo, cade l’equinozio di primavera 2025. Si tratta del giorno che segna la fine dell’inverno e nel quale le ore di luce sono uguali a quelle di buio.

Equinozio di primavera, data e significato

L’equinozio di primavera è un importante evento astronomico che segna, nell’Emisfero boreale, l’inizio della primavera. Quest’anno si verifica il 20 marzo, precisamente alle 10:01: è il momento in cui il Sole si trova esattamente sopra l’Equatore e distribuisce la luce solare in modo uniforme tra i due emisferi. Si tratta di un fenomeno che si verifica solo due volte l’anno e che segna il cambio di stagione: all’inizio della primavera e all’inizio dell’autunno.

Il termine “equinozio” deriva dal latino aequinoctium e significa “notte uguale”, per indicare proprio il giorno in cui la durata della notte è uguale a quella del giorno. A partire da oggi le ore di luce saranno sempre di più rispetto a quelle di buio, fino al solstizio d’estate, quando, a giugno, si raggiungerà, la durata massima di luce durante le 24 ore.

Perché la primavera inizia il 20 marzo e non il 21?

L’equinozio di primavera 2025 cade il 20 marzo e non il 21, come succedeva alcuni anni fa, perché si tratta di un fenomeno astronomico che dipende dal moto di rivoluzione della Terra. Quest’ultimo non dura esattamente 365 giorni, come stabilisce il nostro calendario, ma circa 365 giorni e sei ore. Proprio per compensare questo scarto esistono gli anni bisestili: quelli in cui febbraio ha 29 giorni e non 28. Dal 2008 l’equinozio di primavera cade il 20 marzo e non il 21.

Equinozio di primavera e Giornata della felicità

L’equinozio di primavera, che segna il risveglio della natura, è diventato anche la Giornata mondiale della Felicità. Un appuntamento istituito dalle Nazioni Unite nel 2012, per dare valore a un diritto fondamentale dell’uomo, con una risoluzione nella quale viene scritto nero su bianco che “la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità”.

Proprio oggi è stato pubblicato il Secondo il World Happiness Report 2025, secondo cui la Finlandia è il Paese più felice del mondo per l’ottavo anno consecutivo. L’Italia si piazza al 40esimo posto.

