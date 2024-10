I due hanno vinto il premio per "scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l'apprendimento automatico con reti neurali artificiali"

John Hopfield e Geoffrey Hinton hanno vinto il premio Nobel per la fisica 2024 “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali“. Hopfield, nato nel 1933 a Chicago, svolge le sue ricerche presso l’Università di Princeton, mentre Hinton, nato nel 1947 a Londra, lavora presso l’Università di Toronto. Entrambi sono considerati dei pionieri nell’ambito dell’intelligenza artificiale. John Hopfield ha creato una memoria associativa in grado di memorizzare e ricostruire immagini e altri tipi di schemi nei dati. Geoffrey Hinton ha inventato un metodo in grado di trovare autonomamente le proprietà nei dati e di eseguire compiti come l’identificazione di elementi specifici nelle immagini. “I due premi Nobel per la fisica di quest’anno hanno utilizzato gli strumenti della fisica per sviluppare metodi che sono alla base del potente apprendimento automatico di oggi”, ha dichiarato il comitato del Nobel. Ellen Moons, membro del comitato del Nobel presso l’Accademia reale svedese delle scienze, ha dichiarato che i due premiati “hanno utilizzato concetti fondamentali della fisica statistica per progettare reti neurali artificiali che funzionano come memorie associative e trovano modelli in grandi serie di dati” aggiungendo che tali reti sono state utilizzate per far progredire la ricerca in fisica e “sono anche diventate parte della nostra vita quotidiana, ad esempio nel riconoscimento facciale e nella traduzione linguistica”.

“IA, enormi vantaggi ma anche preoccupazioni per il futuro”

Se da un lato la commissione ha onorato la scienza che sta alla base dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale, dall’altro ha menzionato il suo rovescio della medaglia, affermando che “se da un lato l’apprendimento automatico offre enormi vantaggi, dall’altro il suo rapido sviluppo ha sollevato preoccupazioni per il nostro futuro” per questo “collettivamente, gli esseri umani hanno la responsabilità di utilizzare questa nuova tecnologia in modo sicuro ed etico per il massimo beneficio dell’umanità”. Hinton, che la lasciato il suo ruolo all’interno di Google per poter parlare più liberamente dei pericoli della tecnologia che ha contribuito a creare, ha condiviso queste preoccupazioni. Lo scienziato ha previsto che l’intelligenza artificiale finirà per avere una “enorme influenza” sulla civiltà, portando miglioramenti nella produttività e nell’assistenza sanitaria. “Sarebbe paragonabile alla Rivoluzione industriale – ha affermato – invece di superare le persone in forza fisica, supererà le persone in capacità intellettuale. Non abbiamo esperienza di cosa significhi avere cose più intelligenti di noi. E sarà meraviglioso sotto molti aspetti”, ha affermato Hinton. “Ma dobbiamo anche preoccuparci di una serie di possibili conseguenze negative, in particolare della minaccia che queste cose vadano fuori controllo”, ha dichiarato ancora.

