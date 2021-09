L'HHMI fornirà alla ricercatrice un budget di circa 9 milioni di dollari per 7 anni

L’Howard Hughes Medical Institute ha nominato Flaminia Catteruccia, professoressa di Immunologia e malattie infettive all’Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, come una dei 33 nuovi ricercatori dell’Istituto. L’Hhmi fornirà a Catteruccia – unica italiana, selezionata tra più di 800 candidati con profili caratterizzati da elevata ‘eccellenza scientifica individuale’ – un budget di circa 9 milioni di dollari per 7 anni. “Sono orgogliosa di questo riconoscimento, soprattutto come italiana all’estero. E’ come aver portato un pezzo del mio Paese in America”, ha commentato Catteruccia a LaPresse. “Utilizzerò questi fondi per lo studio della trasmissione della malaria da parte delle zanzare. L’obiettivo è sviluppare metodi innovativi per bloccare questa malattia che, ancora oggi, uccide centinaia di migliaia di bambini in Africa e nel mondo”.

