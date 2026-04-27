Dfp 2026, Confcommercio: “Servono riforme per rafforzare imprese e sostenere i conti”

“Il quadro macroeconomico delineato dal Dfp 2026 appare prudente e ragionevole, con una crescita prevista intorno allo 0,6% per il biennio 2026-2027. Tuttavia, una dinamica così contenuta non è sufficiente a ridurre il peso del debito pubblico né a colmare le fragilità strutturali del Paese. Il deficit, pur in calo progressivo, sconta il peggioramento del saldo primario, aggravato dai bonus edilizi, dalla crescita della spesa per interessi e dall’aumento della spesa corrente. Senza una crescita più robusta, ogni percorso di riequilibrio finanziario rischia di rimanere lento, fragile e fortemente esposto agli shock esterni”: così Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con incarico alle politiche fiscali e di bilancio, in audizione sul Dfp presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.

In questo contesto, Confcommercio sottolinea la necessità di affiancare alla stabilità finanziaria una strategia più organica e continuativa di riforme, in grado di sostenere il dinamismo delle imprese e il potenziale di crescita dell’economia. “L’Italia – prosegue Prampolini – non ha bisogno soltanto di prudenza nei saldi, ma di una strategia più organica per far crescere il potenziale dell’economia, favorire un maggiore dinamismo delle imprese, oggi frenato da oneri regolatori e debolezza dell’innovazione”. Sul fronte fiscale, Confcommercio accoglie con favore il Concordato Preventivo Biennale come strumento di miglioramento della compliance. Restano però aperte priorità irrinunciabili: ridurre il cuneo fiscale e rendere strutturali le detassazioni degli aumenti contrattuali e dei premi di produttività, estendere il taglio dell’aliquota IRPEF ai redditi fino a 60.000 euro e completare l’abolizione dell’IRAP, ancora limitata alle sole persone fisiche e ditte individuali. Sul credito, preoccupa il fatto che la ripresa dei finanziamenti continui a escludere le imprese con meno di 20 addetti, che rappresentano il 98% del tessuto produttivo italiano.

È urgente – per Confcommercio – ripristinare la graduazione delle garanzie del Fondo PMI nella configurazione del 2019, per sostenere concretamente chi ne ha più bisogno. Sull’attuazione del PNRR e dei Fondi di Coesione persistono difficoltà sistemiche che richiedono risposte strutturali: stabilizzazione del personale nella pubblica amministrazione, rafforzamento degli enti locali e piena interoperabilità dei sistemi di monitoraggio. Su energia, digitale e trasporti Confcommercio chiede di completare la riforma del mercato elettrico, rendere l’intelligenza artificiale accessibile alle PMI attraverso formazione e strumenti concreti, ed estendere i crediti d’imposta sui carburanti anche al GNL e al trasporto marittimo. In materia di welfare, è necessario favorire il ricambio generazionale, sviluppare la previdenza complementare e riconoscere il ruolo della sanità contrattuale integrativa a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale.Infine, sul turismo, non è sufficiente puntare sulla visibilità delle destinazioni minori: occorrono infrastrutture, incentivi concreti e investimenti mirati per rendere le aree interne del Paese pienamente competitive e attrattive.