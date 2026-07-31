Tumore al cervello rimosso senza incisioni, l’intervento a Bari

Ha iniziato ad accorgersi che la vista peggiorava progressivamente. Leggere era diventato difficile, il campo visivo si restringeva sempre di più e ogni giorno aumentava il timore di perdere definitivamente la vista e l’autonomia. A causare questi disturbi, in un uomo di 82 anni, era un tumore, un adenoma benigno dell’ipofisi di oltre due centimetri che, crescendo alla base del cranio, comprimeva il chiasma ottico, il punto in cui si incrociano i due nervi ottici.

Il tumore al cervello e l’operazione

Per evitare danni irreversibili alla vista il paziente è stato sottoposto con successo a un delicato intervento di neurochirurgia mini-invasiva al Policlinico di Bari. L’intervento – eseguito dal direttore dell’Unità operativa di Neurochirurgia Francesco Signorelli, in collaborazione con Paolo Berardi, direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria diretta da Nicola Quaranta – è stato eseguito ricorrendo all’approccio endoscopio endonasale.

La tecnica innovativa

La tecnica consente di raggiungere l’ipofisi passando attraverso le cavità nasali, senza incisioni esterne, grazie all’impiego di una telecamera ad alta definizione e di strumenti chirurgici dedicati. “Il tumore era benigno, ma gli effetti della compressione erano estremamente seri”, spiega Signorelli. “Senza un intervento tempestivo il paziente avrebbe perso progressivamente la vista. Nonostante gli 82 anni era in buone condizioni generali e l’intervento rappresentava l’unica possibilità per preservare la funzione visiva”.

L’operazione è stata pianificata con sistemi di neuronavigazione ed è stata supportata da un innovativo sistema di ecografia intraoperatoria dedicato alla neurochirurgia, sviluppato nell’ambito delle attività di ricerca. Il dispositivo consente di orientare con maggiore precisione il chirurgo durante l’intervento e di verificare l’estensione dell’asportazione nei casi in cui le caratteristiche del tumore permettono una buona visualizzazione ecografica.

Il recupero della funzione visiva

Dopo l’intervento il paziente è rimasto ricoverato per alcuni giorni per il monitoraggio post-operatorio. Il decorso è stato regolare e i controlli hanno documentato la completa decompressione delle vie ottiche e il recupero della funzione visiva.

“Al Policlinico di Bari – conclude il prof. Francesco Signorelli – eseguiamo oltre cinquanta interventi all’anno per patologie dell’ipofisi, prevalentemente di natura tumorale, sia in pazienti adulti sia pediatrici, utilizzando la chirurgia endoscopica endonasale. L’elevato volume di attività, unito all’esperienza maturata negli anni e all’impiego delle più moderne tecnologie, fa della nostra Neurochirurgia un centro di riferimento per il trattamento delle patologie della base cranica e dell’ipofisi nel Mezzogiorno”.