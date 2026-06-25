Cucina golosa e antibatterica negli ospedali, al Gemelli fa tappa Special Cook

Negli ospedali italiani arrivano i laboratori esperienziali di cucina, per trasformare ingredienti semplici in esperienze condivise che regalano benessere, piacere e serenità anche a chi si trova ad affrontare un momento di fragilità. Special Cook, ideato e organizzato da Officine Buone, ha fatto tappa presso la Pediatria della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.

L’appuntamento – aperto ai bambini e ragazzi del reparto di pediatria e chirurgia pediatrica – è stato realizzato con una cucina tecnologicamente innovativa per le sue speciali proprietà igieniche.

“In ospedale è fondamentale promuovere iniziative che contribuiscano al benessere globale dei bambini e ragazzi affiancando ai percorsi clinici occasioni di socializzazione, creatività e partecipazione. Progetti come Special Cook raggiungono questo obiettivo e siamo lieti di accoglierli e condividerli nei nostri reparti pediatrici”, sottolinea Eugenio Mercuri, Direttore del Dipartimento della donna e del bambino della Fondazione Policlinico Gemelli.

La cucina a prova di batteri e virus

La nuova cucina mobile, che accompagnerà anche altre date del progetto, è interamente realizzata con rivestimento in ceramica Active Surfaces* con proprietà brevettate antibatteriche, antivirali, anti-odore e autopulenti.

La cucina, realizzata interamente da Fondazione Iris Ceramica Group ETS – ente non profit nato dalla responsabilità sociale di Iris Ceramica Group – si compone di due mobili trasportabili rivestiti in ogni lato con le superfici ceramiche eco-attive dal design naturale, progettati per essere utilizzati sia come piano di lavoro sia come base per il sistema di cottura e possiedono spazi contenitori riservati all’attrezzatura di cucina.

Protagonisti della giornata sono stati i bambini e ragazzi del reparto di pediatria e chirurgia pediatrica che, insieme alla Chef Andrealetizia Pedrini, concorrente di MasterChef 11 Italia, hanno cucinato una ricetta colorata, semplice e di stagione: gnocchi di patate, accompagnati da un fresco sugo ai pomodorini. Un momento che li ha visti lavorare fianco a fianco con la Chef, trasformando la cucina in un’esperienza di gioco, di apprendimento e benessere.

“Progetti come questo nascono dalla sinergia tra chi crede che la cura passi anche dal benessere emotivo. Con la Fondazione Policlinico Gemelli Irccs e la Fondazione Iris Ceramica Group ETS abbiamo costruito qualcosa di concreto: portare la cucina accanto ai pazienti, come strumento di conforto, condivisione e umanizzazione delle cure”, commenta Ugo Vivone, Fondatore di Officine Buone.

Special Cook ha raggiunto già 15 ospedali e proseguirà il proprio percorso coinvolgendo altre strutture ospedaliere nel territorio nazionale, per regalare un momento di condivisione attraverso il cibo, offrendo sollievo ai bambini in condizioni di fragilità, ai pazienti ospedalieri e alle loro famiglie.