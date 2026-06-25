Italia-Usa, Rubio: “Trump è molto arrabbiato, dobbiamo lavorarci”

“La nostra relazione con l’Italia continua senza impedimenti a ogni livello, a livello militare e ad altri livelli” ma “ovviamente il presidente” Donald Trump “è molto arrabbiato. Sente che non solo l’Italia, ma anche altri Paesi, in un momento in cui stavamo affrontando una minaccia, non solo noi ma più in particolare l’Europa, molti Paesi europei non si sono fatti avanti per fare abbastanza, l’Italia purtroppo è fra questi”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti in Bahrain. “Dobbiamo lavorare su questo, ma il punto di vista” di Trump “è chiaro e non dovrebbe sorprendere nessuno, lo ha detto di nuovo anche ieri e sono sicuro che questi temi emergeranno anche nel summit della Nato fra un paio di settimane”, ha aggiunto Rubio.

Alla domanda della stampa se abbia parlato con il suo omologo italiano Antonio Tajani, Rubio ha risposto: “Ho parlato con” il ministro degli Esteri Tajani “venerdì o sabato, quando aveva deciso di non venire” negli Usa, “abbiamo una serie di accordi su minerali critici e anche altre cose che abbiamo messo in fila, verranno firmati. Ho un buon rapporto con lui, mi ha chiamato, mi ha detto che non sarebbe venuto a Miami”, ha detto ancora Rubio riferendosi a Tajani. Successivamente, tornando sul tema della guerra in Iran e della posizione dei Paesi della Nato, Rubio ha dichiarato anche: “Abbiamo sempre detto che l’Iran costituisce una minaccia più per l’Europa che per gli Stati Uniti. L’Iran possiede già dei missili che possono raggiungere parte dell’Europa. Questa è parte della frustrazione del presidente” Donald Trump.

L’ultimo attacco di Trump all’Italia

“L’Italia è stata pessima e anche altri Paesi”, ha detto il presidente Usa parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. “La Germania è stata molto cattiva. Abbiamo speso tutti questi soldi per la Nato e loro non erano lì per noi”, ha aggiunto.

Stretto di Hormuz, Rubio: “Nessun pedaggio”

Superato il nodo italiano, Rubio è passato a parlare dell’accordo tra Stati Uniti e Iran. A proposito dello Stretto di Hormuz, ha assicurato che gli Stati Uniti e gli alleati della regione garantiranno che non verranno imposti pedaggi alle navi che transitano nel passaggio marittimo. Gli Usa, ha continuato, vogliono assicurarsi che la rotta dell’Oman continui a essere percorribile per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. “Se questa rotta venisse interrotta, allora avremmo un problema”, ha avvertito il segretario di Stato. Riguardo agli interessi dei sei Paesi del Consiglio del Golfo, ha affermato: “Nessun aspetto di questo accordo compromette in alcun modo la sicurezza, la stabilità o la prosperità di alcuno dei nostri partner nella regione del Golfo“. Rubio ha poi criticato la linea dura dell’Iran per aver “diffuso sui propri media ufficiali ogni sorta di dichiarazione” che ha definito falsa.