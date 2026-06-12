Payback dispositivi medici, cosa c’è nella lettera di Fifo a Giorgetti

“Garantire un quadro di regole certe a un settore strategico per il Paese”. I vertici di Fifo Sanità Confcommercio hanno inviato una lettera al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per chiedere la riapertura del tavolo tecnico sul payback dei dispositivi medici e la ripresa del confronto con le associazioni di categoria su una misura che continua a generare forti criticità per le imprese del settore.

Nella missiva, firmata dalla presidente Fifo Sveva Belviso e dal segretario generale di Confcommercio Imprese per l’Italia, Marco Barbieri, viene ribadita la preoccupazione delle aziende per gli effetti delle disposizioni in materia di payback, ritenute “fortemente penalizzanti per la sostenibilità economica e finanziaria delle imprese”.

Il nodo payback e le attese delle imprese

Fifo e Confcommercio ricordano come il precedente tavolo tecnico abbia rappresentato un’importante occasione di confronto, contribuendo a ridurre l’onere economico a carico delle imprese per le annualità dal 2015 al 2018 e a innalzare il tetto di spesa per i dispositivi medici. Passi avanti “significativi” che però, ricordano sempre le imprese, non hanno consentito di arrivare al definitivo superamento del payback.



E adesso? Come si legge nella lettera, la convinzione è che sia arrivato il momento di riattivare il percorso di dialogo con il Governo. Obiettivo, individuare soluzioni capaci di assicurare certezza normativa e sostenibilità a un settore che rivendica un ruolo fondamentale per il Servizio sanitario nazionale, per l’innovazione e per la competitività del sistema produttivo italiano.

“Occorre garantire un quadro certo a un settore strategico per il Paese. Le imprese hanno bisogno di regole stabili che consentano di programmare investimenti, innovazione e sviluppo. Per questo riteniamo fondamentale riaprire il confronto e individuare soluzioni che assicurino sostenibilità e prospettive di crescita a un comparto essenziale per il sistema sanitario e per l’economia nazionale”, chiosa Sveva Belviso.