Donazioni, Luca Ward testimonial del nuovo spot ‘Dai voce al tuo sì’

È Luca Ward, attore nonché una delle voci più iconiche del doppiaggio italiano, il protagonista del nuovo spot del ministero della Salute per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti. “Vi assicuro che è una sensazione bellissima: è come se mia mamma esistesse ancora”, dice il celebre attore e doppiatore.

“Ringrazio Ward che con generosità ha accettato di essere testimonial, il suo nome e la sua voce sono una garanzia”, dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci. “Lo slogan ‘Dai voce al tuo sì. Scegli di donare’ raggiungerà il cuore di milioni di italiani”, assicura il ministro.

Donazioni: il record del 2025

La strada intrapresa è quella giusta: il 2025 ha sancito un record storico, facendo registrare i numeri più alti di sempre, con 2.164 donazioni di organi (+3,2% rispetto al 2024) e 16.825 donazioni di tessuti (+5,6% sull’anno precedente). Risultati incoraggianti che non devono però portare ad abbassare la guardia. “Dobbiamo rimetterci al lavoro per raggiungere nuovi traguardi e convincere sempre più persone a donare”, rimarca Schillaci.

La testimonianza di Luca Ward

“I miei genitori mi hanno sempre trasmesso il valore e l’importanza della donazione”, ricorda Ward. “Quando mia mamma se n’è andata, abbiamo donato le cornee. A volte, camminando per strada, mi chiedo qual è la persona che vede grazie a quella donazione. Vi assicuro che è una sensazione bellissima: è come se mia mamma esistesse ancora”.

Il lancio dello spot avviene a ridosso della Giornata nazionale per la donazione degli organi, in programma domenica 19 aprile. Saranno due le settimane di programmazione, dal 12 al 25 aprile, su tutte le reti televisive nazionali e su molte emittenti locali, oltre che su tutti i principali siti di informazione online. Lo spot sarà diffuso anche in versione radiofonica sulle principali stazioni nazionali e locali.

Accrescere la consapevolezza dei cittadini

Secondo i risultati di una recente indagine del Centro nazionale trapianti, quasi il 40% di chi rinnova la carta d’identità scopre soltanto allo sportello del Comune di poter esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un cittadino su due decide sul momento che cosa dichiarare. Proprio le decisioni prese all’ultimo minuto risultano quelle più esposte al rifiuto o alla mancata espressione della volontà: il 58% di chi ha detto no lo ha deciso proprio davanti allo sportello, così come quasi l’80% di chi si è astenuto.

È quindi dall’esigenza di informare preventivamente i cittadini che nasce lo spot ‘Dai voce al tuo Sì. Scegli di donare’. Luca Ward accompagna un racconto corale che mostra in modo semplice e diretto le conseguenze concrete di una scelta dichiarata in vita: grazie a quel sì registrato al Comune, ci sono persone che possono tornare tra i banchi di scuola, riprendere gli studi e il lavoro, ritrovare la normalità e sperare nel futuro.

Negli ultimi 25 anni, proprio grazie alla scelta positiva di migliaia di donatori, in Italia sono stati eseguiti oltre 80mila trapianti. Oggi, però, sono ancora oltre 8mila le persone in attesa di un organo: per questo è necessario continuare a promuovere la cultura della donazione.