Sanità: tutte le novità della legge che riforma il Ssn

“Rendere il Servizio sanitario nazionale (Ssn) più capace di rispondere ai fabbisogni assistenziali dei cittadini”. È questo, per il ministro della Salute Orazio Schillaci, l’obiettivo del ddl delega per la riforma del Ssn, approvato ieri pomeriggio in Consiglio dei ministri. Il ddl punta alla riorganizzazione e al potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e alla revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. Il governo è chiamato ad adottare i decreti attuativi entro il 31 dicembre 2026.



Nuovi ospedali di riferimento nazionale

“Interveniamo sui modelli organizzativi con i nuovi ospedali di riferimento nazionale, per garantire una maggiore uniformità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e limitare la mobilità sanitaria”, ha spiegato Schillaci.

Il ddl prevede inoltre il rafforzamento dell’integrazione tra ospedale e territorio e i modelli di presa in carico, in particolare per la non autosufficienza. “L’obiettivo – prosegue il ministro – è avere un sistema più efficiente e moderno, potenziando la tutela della salute nel rispetto dei principi di equità, continuità assistenziale e umanizzazione delle cure, valorizzando la centralità della persona”.

Ospedali di terzo livello ed elettivi

La classificazione delle strutture ospedaliere viene aggiornata con l’introduzione degli ospedali di terzo livello, strutture di eccellenza con bacino di utenza nazionale o sovranazionale, che dovranno contribuire a ridurre la mobilità sanitaria. Saranno poi individuati gli ospedali elettivi, cioè gli ospedali per acuti privi di pronto soccorso, dove trasferire pazienti acuti non urgenti da altre strutture ospedaliere di livello superiore.

Assistenza territoriale per i non autosufficienti

L’assistenza territoriale per le persone non autosufficienti è uno degli aspetti a cui il provvedimento dedica particolare attenzione, con l’indicazione di standard di personale, la garanzia della continuità assistenziale e la promozione della domiciliarità. Si mira, inoltre, a garantire l’aggiornamento dell’assistenza rivolta alle persone con patologie croniche complesse e avanzate e l’organizzazione delle cure palliative.

Valorizzare la bioetica clinica

La riforma punta infine a valorizzare la bioetica clinica, come strumento di umanizzazione delle cure, a rafforzare l’integrazione tra interventi sanitari e socio-assistenziali e a riordinare i servizi di salute mentale. In tale contesto, si colloca la previsione di un riordino della disciplina dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per rafforzare il loro contributo nell’assistenza territoriale.

