Aggressione a Roma Termini, come sta il funzionario in coma farmacologico all’Umberto I

È stato sottoposto a una nuova Tac il 57enne funzionario delle Imprese e del Made in Italy ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma dopo la violenta aggressione subita vicino alla stazione Termini.

A quanto apprende LaPresse l’esito dell’esame è stato tranquillizzante, dal momento che il microversamento rilevato al momento dell’ingresso in ospedale non si è espanso. L’uomo, ferito gravemente al volto sabato sera, presenta diverse fratture, di cui una più grave alla mandibola. Il paziente resterà sedato in coma farmacologico per 48 ore.

Una notte di terrore

Nella stessa serata anche un rider 23enne impegnato in una consegna è stato vittima di aggressione nella zona della stazione. Quattro le persone fermate dalla Polizia: un 22enne e un 18enne, entrambi tunisini, per l’aggressione al rider (loro connazionale), un 18enne egiziano e un 20enne tunisino per l’aggressione al funzionario del Mimit.

Prossime tappe dopo l’aggressione

Dopo 48 ore in coma farmacologico i medici dell’Umberto I inizieranno a estubare il paziente per programmare i necessari interventi di chirurgia maxillo-facciale. Le sue condizioni restano delicate: nel corso dell’aggressione, infatti, il paziente colpito mentre era a terra ha respirato sangue e muco. I medici hanno dovuto fare una pulizia dei polmoni e avviare una terapia antibiotica per il trattamento di una polmonite.