Roma, due violente aggressioni in zona Stazione Termini: gravissimo un 57enne

Nella tarda serata di ieri si sono verificate nei pressi della Stazione Termini, a Roma, due violente aggressioni a un’ora di distanza l’una dall’altra. La prima, attorno alle ore 22, in via Giolitti, dove 57enne italiano è stato picchiato da più persone ed è in gravissime condizioni presso l’ospedale Umberto I. L’altra aggressione si è verificata in via Manin ed è stata eseguita ai danni di un rider, un 23enne di origine tunisina.

Sono state acquisite immagini di videosorveglianza, secondo chi indaga non si esclude che i due fatti possano essere anche collegati tra loro. Per questo da ieri sera è scattata un’operazione su larga scala nell’intera zona per risalire ai responsabili da parte della Polfer, agenti del commissariato Viminale e della Squadra mobile. Decine le persone controllate a tappeto di cui sette sono state portate all’ufficio immigrazione e quattro in commissariato. La loro posizione è al vaglio.