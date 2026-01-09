Addio al dottore dei bambini Gianpaolo Donzelli

È morto improvvisamente ieri sera Gianpaolo Donzelli, celebre neonatologo e pediatra ex presidente della Fondazione Meyer di Firenze. A darne notizia è la Fondazione. La salma sarà esposta nello Spazio dello Spirito al Meyer questo pomeriggio dalle 15 alle 20 e domattina dalle 8 alle 12.

Chi era Donzelli

Nome noto nella pediatria, Donzelli era nato a Rovigo nel 1947. Laureato in Medicina presso l’Università degli Studi di Bologna, si specializza in Clinica Pediatrica a Firenze e qui, dal 1973 al 1975, lavora nel pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer.

Dal 1975 al 1977 dirige la clinica pediatrica dell’Ospedale di Tosamaganga in Tanzania. Dal 1978 al 1981 è ricercatore presso il Comitato Nazionale delle Ricerche. Dal 1982 al 2018 è stato prima ricercatore e poi professore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diverse cariche, tra cui: Coordinatore del Centro Malattie Pediatriche della Regione Toscana, Presidente della Fondazione Meyer, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. Donzelli ha firmato oltre 500 articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali e 8 volumi scientifici.

“Con il suo sorriso, la sua amicizia, la sua professionalità e competenza insieme alla sua sensibilità e il suo amore”, Donzelli “ha lasciato un ricordo indelebile che rimarrà nella storia dell’Ospedale e della Fondazione di cui è stato ineguagliato animatore. La cura che ha avuto per i suoi piccoli pazienti, per la Fondazione e per ciascuno di noi non potrà essere mai dimenticata”, ricorda la Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer con il suo presidente Marco Carrai, il segretario generale Alessandro Benedetti, il Consiglio di amministrazione, tutti gli Organismi istituzionali insieme al Direttore generale dell’Aou Meyer IRCCS Paolo Morello e a tutti i collaboratori.

Le esequie che si terranno sabato 10 gennaio alle ore 15.00 alla Basilica di San Miniato al Monte a Firenze.