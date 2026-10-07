I 50 anni della Fondazione Menarini con lo sguardo rivolto al futuro: “Puntare tutto sui giovani”

Cinquanta anni dedicati alla promozione della cultura scientifica e della formazione gratuita: Fondazione Menarini festeggia il suo primo mezzo secolo di vita alla Camera di Commercio di Firenze. “Quando nacque la Fondazione, Menarini era ancora una piccola azienda: fare ricerca era un lusso che non potevamo permetterci, ma credevamo nella scienza e nell’obiettivo di portare un aggiornamento continuo alla classe medica”, ricorda Alberto Giovanni Aleotti, azionista e membro del Cda del Gruppo Menarini.

La mission di Fondazione Menarini

Era la primavera del 1976 quando Alberto Sergio Aleotti dava vita alla Fondazione Menarini per promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze nei campi della biologia, della farmacologia, della medicina, oltre che dell’economia e delle scienze umane.

“Le radici da cui veniamo ci aiutano comprendere come proiettarci nel futuro”, sottolinea Lucia Aleotti, azionista e membro del Cda del Gruppo Menarini. “Nostro padre, ideatore della Fondazione, aveva origini umili ma tanta voglia di arrivare in alto. Il nostro obiettivo sarà sempre quello di portare conoscenza a chi più ha bisogno di avere una spinta per la propria carriera”, promette Aleotti.

L’incontro tra scienza e cultura

La Fondazione Menarini ha promosso da sempre l’incontro fertile tra scienza e cultura, testimoniato dalla rivista ‘Minuti’, nata nel 1977, la prima rivista italiana interamente dedicata all’informazione scientifica medica. Ancora oggi, in collaborazione con la testata statunitense American Family Physician, il magazine raggiunge oltre 100mila medici e operatori sanitari italiani.

I saluti del Premio Nobel

Bloccato negli Stati Uniti da un problema alla schiena, Louis Ignarro, Premio Nobel per la Medicina nel 1998 e presidente del Comitato scientifico della Fondazione, affida i suoi saluti a un videomessaggio. “Ero a Napoli per un convegno quando ho ricevuto la notizia di aver vinto il premio Nobel: oggi festeggio i 28 anni dal riconoscimento, ma soprattutto i 50 anni della Fondazione, non potrei chiedere di meglio”, dice con un sorriso il professor Ignarro.

Stefano Del Prato, presidente della Fondazione Menarini

Proposte per il futuro

Per Stefano Del Prato, luminare della ricerca sul diabete di tipo 2 e presidente della Fondazione, il cinquantesimo compleanno è un’occasione irripetibile per guardare al futuro. “La medicina sta evolvendo a ritmi sorprendenti e saranno i giovani a guidarne il cambiamento”, evidenzia Del Prato.

Per questo motivo le proposte per il futuro del presidente Del Prato sono rivolte soprattutto ai giovani medici e ricercatori: “I nostri congressi dovrebbero diventare luoghi di formazione attiva, che favoriscano incontri dei ragazzi con gli esperti”.

Fondazione Menarini potrebbe inoltre “utilizzare la propria rete nazionale e internazionale per sviluppare un programma strutturato di mentorship scientifica, così da mettere in contatto generazioni diverse”, prosegue Del Prato. Perché “molto spesso ciò che determina una carriera non è solo ciò che si è imparato, ma chi si è incontrato nel momento giusto”.