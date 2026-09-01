Novartis Italia punta su Mambretti, chi è il nuovo presidente

Cambio al vertice per Novartis Italia. Dopo una consolidata esperienza internazionale, Federico Mambretti torna nel Belpaese alla guida dell’azienda farmaceutica in una fase decisiva per il futuro delle Scienze della Vita e dell’innovazione nel Paese. Nel nuovo ruolo, Federico Mambretti – che succede a Valentino Confalone – guiderà l’organizzazione italiana dopo il più recente incarico di Country President per il Belgio e il Lussemburgo.

La nomina di Mambretti arriva in un momento cruciale per la farmaceutica internazionale e quella italiana. “Tornare in Italia significa tornare alle mie radici e a un sistema sanitario che conosco e rispetto profondamente. Assumo questo incarico in un momento cruciale per l’innovazione in sanità, con l’impegno di rendere i nostri trattamenti sempre più accessibili ai pazienti italiani in modo equo e tempestivo”, sottolinea Mambretti.

Chi è il nuovo presidente di Novartis Italia

Federico Mambretti porta nel nuovo ruolo un’esperienza maturata in differenti mercati, settori e aree terapeutiche. Nel suo più recente incarico ha guidato Novartis in Belgio e Lussemburgo, contribuendo alla crescita dell’organizzazione, al rafforzamento del dialogo con gli attori del sistema salute e alla promozione di un accesso più rapido all’innovazione. Il suo percorso comprende esperienze nel settore farmaceutico, medtech, consumer e nella consulenza manageriale.



“La mia priorità – chiarisce il neopresidente di Novartis Italia – sarà rafforzare la collaborazione con istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti, affinché il valore dell’innovazione possa tradursi sempre più rapidamente in benefici concreti per i pazienti e per il sistema salute”.

Il futuro dell’azienda

Federico Mambretti succede a un celebre manager del pharma: Valentino Confalone, che ha guidato con successo Novartis Italia negli ultimi quattro anni, durante i quali l’azienda ha consolidato il proprio percorso di crescita e innovazione.

Novartis in Italia continuerà a focalizzarsi sullo sviluppo di innovazioni scientifiche che rispondano ai bisogni reali delle persone, puntando a renderle disponibili in modo tempestivo, equo e appropriato. In un contesto di sfide sanitarie sempre più complesse, l’azienda intende collaborare con istituzioni, comunità scientifiche, professionisti sanitari e associazioni di pazienti per rafforzare la sostenibilità e l’evoluzione del sistema salute.

Dall’oncologia al cardiovascolare, dall’immunologia alle neuroscienze, l’azienda mette a disposizione le proprie competenze scientifiche e capacità tecnologiche per fare la differenza nella vita dei pazienti.

