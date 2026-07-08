Furto Fentanyl, ispettori del ministero Salute all’Ospedale Israelitico 

A quanto apprende LaSalute di LaPresse un pool di ispettori del ministero della Salute sta conducendo un’ispezione all’Ospedale Israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto a giugno.

L’ispezione si svolge alla presenza del direttore generale, del direttore sanitario d’azienda, del direttore medico di presidio e del responsabile e capo dipartimento della Farmacia ospedaliera, oltre al personale del reparto interessato dai furti e al responsabile della società di vigilanza privata preposta al controllo del reparto.

La struttura dovrà mettere a disposizione degli ispettori una relazione sulla vicenda, che dovrà illustrare “capillarmente” l’intero sistema organizzativo di custodia e tracciabilità dei farmaci. Nonché le modalità di gestione dei relativi registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti, di cui fa parte il Fentanyl.

Che cos’è il Fentanyl

Il Fentanyl è un oppioide sintetico con un elevato potenziale analgesico, 100 volte più potente della morfina, impiegato sia in ambito ospedaliero come anestetico per la chirurgia generale, sia in ambito medico per la gestione del dolore oncologico e cronico. La diffusione illecita di questa sostanza – nota come ‘la droga degli zombie’ – rappresenta una crescente preoccupazione per la sanità pubblica globale.