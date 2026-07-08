Amii Stewart incanta Cagliari e inaugura il Teatro del Mare al Parco Nervi

Una serata da incorniciare quella che ha inaugurato il Teatro del Mare, la nuova arena all’aperto del Parco Nervi a Cagliari che si affaccia sugli specchi d’acqua di Su Siccu. Protagonista assoluta Amii Stewart, icona della disco music e voce simbolo degli anni ’80, che ha aperto la rassegna “Rotte Sonore Summer” con un concerto inedito insieme all’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Ad accogliere il pubblico, uno scenario di rara suggestione: la brezza serale, il tramonto che si specchiava nell’acqua, il volo dei fenicotteri sullo sfondo di un’architettura industriale che racconta una storia lunga settant’anni.

Amii Stewart in concerto a Cagliari al Teatro del Mare (foto Angelo Cucca)

Il Teatro del Mare

Il Padiglione Nervi, costruito negli anni ’50 per lo stoccaggio del sale proveniente dalle saline di Molentargius, si è così trasformato in un’arena da 840 posti immersa nel verde, pronta a ospitare musica dal vivo in un contesto che unisce memoria industriale e visione contemporanea. Dopo il benvenuto del sovrintendente del Teatro Lirico Andrea Cigni, si sono accesi i riflettori sul nuovo palco: batteria e pianoforte hanno aperto le danze, prima dell’ingresso dell’orchestra a dare corpo e respiro sinfonico alla serata. Sul podio e al pianoforte il maestro Peppe Arezzo, autore degli arrangiamenti, affiancato da una sezione ritmica di prim’ordine: Alberto Fidone al basso e contrabbasso, Peppe Tringali alla batteria.La scaletta ha attraversato generi e generazioni con naturalezza.

Amii Stewart ha conquistato la platea con una travolgente “Turn Your Love Around” di George Benson, la raffinatezza di “Overjoyed” di Stevie Wonder e l’immancabile “Knock on Wood“, accolta da una lunghissima ovazione finale. Spazio anche a Ennio Morricone, con le intense “Hurry to Me” e “My Heart and I”, e a un momento più intimo con “Smile” di Charlie Chaplin. Particolarmente apprezzato il viaggio nel repertorio italiano, reinterpretato in chiave soul e R&B: da “Ancora, ancora, ancora” di Mina, firmata da Cristiano Malgioglio e Gian Pietro Felisatti, a “Indifferentemente”, fino a “Un senso” di Vasco Rossi. Il pubblico ha risposto con calore anche ai tributi a Mike Francis, con “Friends” e “Together”, alla celebre “Sailing” di Christopher Cross e a uno scatenato medley R&B dedicato alle grandi voci del genere, con un omaggio ad Aretha Franklin.

Il debutto del Teatro del Mare si è distinto per qualità musicale e capacità di contaminazione tra generi, con orchestra, solisti e un’interprete amata a livello internazionale capaci di dialogare in perfetta sintonia. Ma il nuovo spazio si preannuncia come un luogo da vivere anche prima dello spettacolo: il pubblico può infatti raggiungerlo al tramonto attraversando la passeggiata sul ponte, tra riflessi d’acqua e canoe. Questa sera, 8 luglio, sempre alle 20.30, è in programma l’unica replica della “sarda” Amii Stewart, che dal 2017 vive stabilmente a Porto Cervo.