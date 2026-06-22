Haleon punta su Marco Dorigo, ruolo globale per Davide Fanelli

Marco Dorigo è il nuovo General Manager Southern Europe e Italia di Haleon, le sue priorità

Cambio al vertice di Haleon in Europa meridionale. L’azienda specializzata in Consumer Health annuncia la nomina di Marco Dorigo a General Manager Southern Europe e Italia. Dorigo prende il testimone da Davide Fanelli, che assume il ruolo di Global Head of Commercial Excellence.

Le nomine si inseriscono nel più ampio percorso di evoluzione del modello operativo di Haleon, “con l’obiettivo di rendere l’organizzazione più agile, efficiente e orientata alla crescita”, spiega l’azienda in una nota. Haleon punta a semplificare i processi decisionali, accelerare la capacità di risposta ai mercati e cogliere in modo più efficace le opportunità di sviluppo, sia a livello locale sia globale.

“Sono molto contento di tornare in Italia per guidare il cluster Southern Europe e continuare a costruire sui grandi successi che Haleon ha saputo raggiungere in questi anni”, ha dichiarato Marco Dorigo. “L’esperienza maturata in mercati diversi mi ha insegnato che una forte cultura dell’esecuzione è fondamentale per raggiungere ambiziosi traguardi di business e il mio ruolo sarà quello di servire il talentuoso team Haleon al massimo delle mie capacità per permettere loro di esprimere tutto il loro potenziale”.

Chi è il nuovo GM General Manager Southern Europe e Italia Haleon

Marco Dorigo è stato General Manager Benelux in Haleon, con piena responsabilità diretta dei risultati di business in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, dove ha guidato l’integrazione delle funzioni commerciali, marketing, sales e supporto attorno a una visione strategica condivisa.

In precedenza, come Commercial Excellence Director Southern Europe in Haleon e GSK CH, il manager ha operato trasversalmente su Spagna, Portogallo e Italia, contribuendo allo sviluppo e all’implementazione di framework commerciali, al rafforzamento delle organizzazioni locali e al miglioramento delle performance di esecuzione.

Il suo percorso professionale si è costruito a partire da ruoli di Sales Director e Marketing Director in aziende FMCG e Consumer Healthcare, come Danone e Novartis.

Il futuro di Davide Fanelli

Dopo aver guidato il Sud Europa dal 2024, Fanelli assume ora un incarico globale, trasferendosi a Londra, come Global Head of Commercial Excellence, con la responsabilità di definire la strategia commerciale e diffondere modelli e best practice per migliorare le performance nei diversi mercati a livello mondiale.

Prima del passaggio londinese Fanelli ha contribuito a rafforzare il posizionamento di Haleon nei mercati di Italia, Spagna e Portogallo, consolidando le basi per una crescita sostenuta.