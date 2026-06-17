Farmaci con ricetta online con un click? Cosa ne pensano gli italiani

Ormai compriamo quasi tutto con un click, dalla poltrona di casa o dalla scrivania. E sembra proprio che saremmo disposti a farlo anche nel caso dei farmaci con ricetta. Stando a uno studio di Iqvia commissionato dall’European Association of E-Pharmacies (Eaep), un italiano su due dichiara un elevato interesse ad accedere online ai medicinali con prescrizione. Non a caso, questo aspetto è più elevato tra pazienti cronici (52%), utilizzatori abituali di farmaci con prescrizione (66%) e under 45 (53%).

Farmaci online, cosa si acquista oggi

Facciamo un passo indietro: le farmacie online costituiscono già un modello di distribuzione consolidato e affidabile per i prodotti senza obbligo di prescrizione, come dimostrano le risposte di circa un terzo dei pazienti che acquistano regolarmente farmaci da banco, prodotti per il benessere e integratori alimentari tramite e-pharmacies. Quasi tre italiani su quattro (il 72%) individuano almeno una caratteristica positiva del servizio online: a partire dal risparmio economico (40%), seguito dalla comodità (26%) e dalla flessibilità (11%), che permette di acquistare in qualsiasi momento ed evitare le code.

Una quota significativa degli intervistati apprezza inoltre la maggiore disponibilità di prodotti online, così come la possibilità di confrontare facilmente le opzioni e accedere a farmaci che potrebbero non essere facilmente reperibili nelle farmacie fisiche.

Consigli insieme ai farmaci nella lista dei desideri

Se il rapporto dei connazionali con il farmacista è solido, la possibilità di accedere a consigli professionali da remoto interessa non poco gli intervistati (22%). Lo studio, basato su un questionario che ha coinvolto 1.024 partecipanti rappresentativi della popolazione italiana, è arricchito da interviste con diverse associazioni di pazienti, da Cittadinanzattiva, all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, fino al Coordinamento Lombardia Associazioni Diabetici.

“Questi risultati sottolineano come l’attuale quadro normativo sia sempre più disallineato rispetto ai bisogni dei pazienti e ribadiscono anche la rilevante opportunità che l’e-pharmacy offre per rispondere a tale esigenza”, dichiara Martino Canonico, Head of Brussels Office di European Association of E-Pharmacies, convinto che autorizzare le farmacie online registrate a dispensare medicinali con prescrizione semplificherebbe concretamente la vita dei pazienti.