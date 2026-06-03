Anagni, Novo Nordisk conferma il piano industriale da 1 miliardo

Un piano di sviluppo industriale stimato in oltre un miliardo di euro che dovrebbe generare circa 400 nuovi posti di lavoro diretti. Novo Nordisk conferma le sue intenzioni per il sito di Anagni, destinato alla produzione di farmaci contro le malattie croniche.

A ribadire la volontà del colosso danese è stato Jens Pii Olesen, vice president e general manager di Novo Nordisk Italia, in un incontro a Palazzo Piacentini con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e col presidente della Regione Lazio Sergio Rocca, che è anche il commissario straordinario del Governo per il progetto di Anagni.

Al centro dell’incontro il programma di investimento promosso da Novo Nordisk per l’ampliamento del sito produttivo, che rappresenterà un importante polo di sviluppo dei nuovi trattamenti per l’obesità.

Il progetto ha ottenuto il riconoscimento di strategicità nazionale con deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2025. Successivamente, con il Dpcm del 9 aprile 2025, Rocca è stato nominato commissario straordinario, al fine di assicurare il coordinamento e l’accelerazione delle procedure necessarie alla realizzazione dell’investimento.