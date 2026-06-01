Ema al Pride di Amsterdam per una scienza sempre più inclusiva

Giugno è il mese del Pride e l’Ema, l’European medicines Agency, inaugura due mesi di celebrazioni dedicate alla diversità e all’inclusione nella scienza e nell’assistenza sanitaria, in vista della partecipazione dell’Agenzia all’iconica parata sui canali di Amsterdam del primo agosto.

Nel 2026, per la prima volta, la città olandese ospiterà sia l’Euro Pride che il World Pride. Sarà ‘United for Health’ lo slogan dell’Ema, che parteciperà all’evento con la sua imbarcazione.

Unità nella diversità

“La nostra forza nell’Unione europea deriva dall’unità nella diversità. L’uguaglianza e la non discriminazione sono fondamentali ovunque, ma nel campo della salute possono fare la differenza tra la vita e la morte”, dichiara Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema.

“Di solito il nostro lavoro si svolge dietro le quinte – aggiunge – ma la partecipazione alla World Pride Canal Parade di Amsterdam ci offre l’opportunità di prendere posizione pubblicamente, mostrando il nostro approccio unitario alla salute e alla scienza”.

Sulla barca targata Ema saliranno anche rappresentanti di associazioni dei pazienti, come Eurordis – Rare diseases Europe, European Aids treatment group ed European patient forum, a rimarcare l’importanza dell’inclusione di diverse prospettive nella regolamentazione dei farmaci.

“L’Ema vanta una lunga tradizione di collaborazione con le comunità di pazienti, il cui contributo ha aiutato a definire approcci scientifici e regolatori”, ricordano dall’Agenzia. “Comprendere le esigenze di popolazioni diverse e dialogare con le comunità, compresa quella Lgbtqi+, contribuisce a sviluppare farmaci migliori e ottenere risultati più efficaci”.

L’Agenzia europea, che ha sede proprio ad Amsterdam, percorrerà con la sua barca i canali della capitale per portare il suo messaggio: “Una scienza inclusiva può migliorare la vita di tutti”.