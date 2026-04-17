Primo vaccino a Rna per gatti in arrivo in Europa, efficace contro 5 patogeni

Novità per la salute dei felini europei. L’European Medicines Agency (Ema) ha infatti raccomandato la concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio per Nobivac NXT HCPChFeLV, un vaccino a Rna per la protezione dei gatti contro comuni malattie infettive che minacciano questi aninali domestici. Il vaccino è efficace contro cinque agenti patogeni.

I 5 patogeni presi di mira

Si tratta di: herpesvirus felino di tipo 1 (un virus altamente contagioso che causa malattie delle vie respiratorie superiori e degli occhi); calicivirus felino, (che causa malattie delle vie respiratorie superiori e della bocca); panleucopenia felina (che può causare diarrea, vomito, febbre e letargia e può essere fatale, soprattutto nei gattini); leucemia felina (causa comune di tumore nei gatti); Chlamydia felis (batterio che causa principalmente infezioni oculari).

Cosa contiene il vaccino a Rna per gatti

Il vaccino, spiega l’Ema, contiene ceppi vivi attenuati di herpesvirus felino di tipo 1 (G2620A), calicivirus felino (F9), panleucopenia felina (MW-1) e Chlamydia felis (Baker). Pur se indeboliti, questi ceppi stimolano una risposta immunitaria e aiutano l’organismo dei gatti a riconoscere i patogeni e a innescare una risposta rapida ed efficace in caso di contatto.

Per quanto riguarda il virus della temuta leucemia felina, il prodotto contiene anche Rna autoamplificante incapsulato in una particella replicativa virale modificata. La particella rilascia l’Rna nelle cellule, consentendo la produzione di una proteina del virus della leucemia felina che innesca una risposta immunitaria e prepara l’organismo a difendersi da una futura esposizione al virus.

Si tratta del primo vaccino veterinario raccomandato per l’autorizzazione nell’Unione europea che contiene Rna autoamplificante come principio attivo.

Efficacia e sicurezza

I dati dimostrano che il prodotto induce risposte immunitarie adeguate e riduce i segni clinici della malattia. La durata dell’immunità è di 3 anni per il virus della panleucopenia felina e di 1 anno per gli altri quattro agenti patogeni.

Gli effetti collaterali più comuni (che si verificano in 1-10 gatti su 100 trattati) sono gonfiore nel sito di iniezione e febbre alta, entrambi della durata di circa un giorno. Il vaccino è considerato sicuro per gli animali, ma anche per chi lo somministra e per l’ambiente.