Novo Nordisk punta su OpenAI per accelerare lo sviluppo dei farmaci

Analizzare set di dati complessi, identificare i candidati farmaci promettenti e ridurre i tempi necessari per portare le innovazioni dalla ricerca al paziente. È l’uso che Novo Nordisk promette di fare delle funzionalità di intelligenza artificiale più avanzate di OpenAI. Le due aziende hanno annunciato la partnership strategica che consentirà alla multinazionale danese di integrare la tecnologia nel suo lavoro quotidiano.

Novo Nordisk e OpenAI insieme: gli obiettivi

Una partnership che, secondo il presidente e Ceo di Novo Nordisk Mike Doustdar, aiuterà l’azienda a “guidare la prossima era dell’assistenza sanitaria. Ci sono milioni di persone che vivono con obesità e diabete e sappiamo che ci sono terapie ancora in attesa di essere scoperte che potrebbero cambiare le loro vite”, aggiunge il Ceo. La collaborazione prevede una rigorosa protezione dei dati per garantire un uso etico e conforme della tecnologia.

Accelerare la scoperta scientifica

L’integrazione dell’AI nel lavoro quotidiano consentirà al produttore di semaglutide di “scoprire nuove terapie e portarle sul mercato più velocemente che mai”, rimarca Doustdar. OpenAI supporterà Novo Nordisk nel rafforzare le competenze della sua forza lavoro globale e nel diffondere una maggiore alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale.

La partnership prevede inoltre l’impiego delle tecnologie di OpenAI per aumentare l’efficienza nella produzione, nella gestione della catena di approvvigionamento e nella distribuzione. I primi progetti pilota partiranno nei settori della ricerca e sviluppo, della produzione e delle attività commerciali, con un’integrazione completa prevista entro la fine del 2026.

“L’AI sta rimodellando molti settori e nelle life sciences può aiutare le persone a vivere vite migliori e più lunghe”, dichiara Sam Altman, Ceo di OpenAI. “Questa collaborazione aiuterà Novo Nordisk ad accelerare la scoperta scientifica, a gestire operazioni globali più intelligenti e a ridefinire il futuro della cura del paziente”.