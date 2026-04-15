Accord Healthcare Italia, Nicola Mazzanti è il nuovo Country Director

Un economista della salute alla guida di Accord Healthcare Italia. La filiale italiana di Accord Healthcare annuncia la nomina di Nicola Mazzanti a Country Director, in una fase di profondo riposizionamento del gruppo specializzato nei farmaci equivalenti nel mercato italiano.

Chi è il nuovo Country Director di Accord Healthcare in Italia

Health Economist, Nicola Mazzanti ha maturato una solida esperienza nel settore farmaceutico, assumendo responsabilità crescenti. Il suo ingresso in Accord Healthcare Italia, nel marzo 2025 come direttore commerciale, ha avviato un percorso di forte integrazione operativa, con la responsabilità di coordinare marketing, vendite, market access e gare d’appalto.

Il suo percorso accademico include un Executive MBA in corso presso la SDA Bocconi di Milano e una specializzazione presso l’Università di Bologna e Oslo in Health Economics and Management.

Gli obiettivi di un’azienda in evoluzione

In questa fase Accord Healthcare Italia sta ampliando il proprio posizionamento nelle specialty, rafforzando il focus in oncologia, dal tumore al polmone a piccole cellule fino al carcinoma della prostata e, più recentemente, della vescica, e quello sull’osteoporosi, patologia sempre più rilevante in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione.

“Accolgo questa opportunità con entusiasmo e senso di responsabilità. Operiamo in una fase in cui innovazione, accesso e sostenibilità devono procedere insieme: insieme al team lavoreremo per rafforzare ulteriormente la nostra presenza e ampliare l’offerta di generici, biosimilari e farmaci a valore aggiunto. L’obiettivo è costruire valore duraturo, con il paziente al centro, e sviluppare modelli evoluti di risposta ai bisogni clinici, a supporto del Servizio Sanitario Nazionale”, spiega il manager.

La nomina di Nicola Mazzanti, tra i più giovani manager in Italia alla guida di una realtà di primo piano nel settore, riflette la volontà di affrontare con uno sguardo nuovo le sfide del mercato.

Innovazione per Accord Healthcare

La novità si inserisce in un più ampio percorso di evoluzione del gruppo. Accanto alla storica focalizzazione su farmaci equivalenti e biosimilari, Accord Healthcare sta ampliando il proprio portafoglio con tecnologie innovative, includendo nuove entità chimiche, farmaci biologici e formulazioni a valore aggiunto. In Italia questo percorso si traduce “nell’introduzione progressiva di nuove soluzioni terapeutiche in ambito oncologico, con ulteriori sviluppi attesi nei prossimi anni”, spiega il gruppo.