Bayer: chi è Arianna Gregis, da gennaio nuova Ceo in Italia 

Punta su un talento interno Bayer in Italia: Arianna Gregis è la nuova amministratrice delegata di Bayer SpA e presidente del Consiglio di amministrazione di Bayer Healthcare Manufacturing, cui fa capo lo stabilimento di Garbagnate Milanese.

La nomina, effettiva da gennaio di quest’anno, rafforza il percorso di rinnovamento dell’azienda farmaceutica e consolida la presenza di Bayer nei principali ambiti delle Life Science. “Assumere la guida di Bayer in Italia è per me una grande responsabilità e un importante segnale di fiducia”, ha dichiarato Gregis. “Abbiamo competenze, persone e risorse per svolgere un ruolo di primo piano nel Paese”.

Chi è Arianna Gregis e le sue priorità per Bayer

Forte di oltre vent’anni di esperienza nel settore farmaceutico, Arianna Gregis vanta un percorso professionale iniziato negli Stati Uniti in ambito finanziario. Dal 2006 fa parte del Gruppo Bayer, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Italia e all’estero.

Gregis mantiene anche la direzione della Divisione Pharmaceuticals di Bayer Italia, incarico ricoperto dal gennaio 2023, confermando il focus sull’innovazione terapeutica e la collaborazione con la comunità medicoscientifica e istituzionale. “Il mio impegno è valorizzare questo patrimonio, mettendo al centro innovazione, qualità industriale e alleanze strategiche, con l’obiettivo di generare un impatto positivo e sostenibile per il contesto in cui operiamo”.

