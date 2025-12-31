I due celebri marchi Amuchina e Infasil passano da Angelini Pharma a Fater, joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. L’accordo per il trasferimento del ramo d’azienda comprensivo dei due marchi diventerà effettivo il 1 gennaio 2026. L’operazione rientra nella strategia di sviluppo globale di Angelini Pharma, che punta al rafforzamento del consumer healthcare e degli investimenti in specialty care, con particolare attenzione al settore della brain health.

Un trasferimento che, al contempo, “offrirà ai due brand nuove opportunità di crescita, grazie alla forte coerenza con il modello operativo e al solido posizionamento di Fater nel mercato consumer”, si legge nel comunicato che annuncia l’iniziativa.

Il trasferimento dei marchi Amuchina e Infasil a Fater “prevede il pieno coinvolgimento del personale oggi dedicato alla loro gestione, valorizzandone competenze ed esperienza, e assicura la continuità operativa verso mercato e clienti”. Con il passaggio a Fater, “Amuchina e Infasil continueranno a far parte del perimetro del Gruppo Angelini Industries. Questa operazione apre una nuova fase orientata a una gestione focalizzata e coerente con la natura altamente specializzata del mercato consumer, valorizzando due marchi di grande riconoscibilità”, conclude la nota.