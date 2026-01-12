Accesso Archivi

Agatha Christie ‘regina dei veleni’, il giudizio dalla tossicologa

Agatha Christie (AP Photo, File)
Margherita Lopes
A cinquant’anni dalla sua scomparsa Agatha Christie continua a offrire spunti di riflessione alla medicina.

Dal miele pazzo all’arsenico, passando per cianuro, topicida, sonniferi e stricnina. La ‘regina del giallo’ Agatha Christie ha spesso utilizzato i veleni nei suoi romanzi e, a mezzo secolo dalla sua scomparsa, i suoi intrecci – rilanciati dai film di Kenneth Branagh – continuano a intrigare il lettore. Ma dal punto di vista di un tossicologo, che giudizio si può dare?

La promozione dell’esperta Sitox

“L’opera di Agatha Christie è sorprendentemente accurata. Nei suoi romanzi compaiono frequentemente sostanze come arsenico, stricnina, cianuro, digitale, morfina e altri veleni noti, utilizzati in modo generalmente coerente con le conoscenze farmacologiche e tossicologiche disponibili all’epoca”, dice a LaSalute di LaPresse Valeria Petrolini, medico tossicologo del Centro Antiveleni IRCSS Maugeri di Pavia e membro del direttivo della Società Italiana di Tossicologia Sitox.

“Questa attenzione alla plausibilità scientifica è verosimilmente legata alla sua esperienza diretta come infermiera e come dispensatrice di farmaci durante la Prima guerra mondiale”, aggiunge la tossicologa. Dunque è corretto definire Agatha Christie una scrittrice scientificamente precisa? “Sì, soprattutto se valutata nel contesto storico. Riletta oggi l’opera di Christie mostra una buona comprensione dei meccanismi d’azione e dei principali effetti clinici di molte sostanze tossiche. I sintomi, i tempi di insorgenza e le modalità di avvelenamento sono nella maggior parte dei casi compatibili con ciò che sappiamo ancora oggi. Anche se – avverte – sono presenti semplificazioni narrative, inevitabili in un romanzo”.

Hercule Poirot e il moderno tossicologo

Per dirla alla Hercule Poirot, il veleno non è mai solo una sostanza: è una scelta, un indizio, una firma invisibile, da individuare grazie al lavoro delle piccole ‘cellule grigie’. Nei romanzi di Agatha Christie – che nell’edizione Oscar Mondadori in alcuni casi avevano prefazione e postfazione di Leonardo Sciascia – si nasconde nei salotti rispettabili, nelle tazze da tè e in gesti apparentemente innocui. 

Ma cosa rende particolarmente interessante questo uso dei veleni per un addetto ai lavori? “Nei romanzi di Agatha Christie il veleno non è solo un mezzo narrativo, ma diventa parte di un vero e proprio ragionamento clinico e investigativo. Spesso l’avvelenamento viene scoperto attraverso l’osservazione dei segni e dei sintomi, più che tramite l’identificazione immediata della sostanza. È un approccio che richiama da vicino il lavoro quotidiano dei tossicologi clinici, i quali si trovano spesso a ipotizzare delle diagnosi partendo dalla ricostruzione dell’esposizione e a partire dal quadro clinico del paziente”.

Naturale o forse no

Ma qual è l’aspetto più intrigante dal punto di vista tossicologico? “Le trame in cui l’avvelenamento mima una morte naturale o una patologia comune, rendendo la diagnosi particolarmente complessa. In questi casi – nota Petrolini – la soluzione risiede spesso in dettagli clinici apparentemente marginali, come un segno atipico o una discrepanza temporale nella comparsa dei sintomi. Dal punto di vista professionale, è un meccanismo narrativo che riflette bene le difficoltà reali della tossicologia clinica”.

Insomma, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, “Agatha Christie continua a offrire spunti di riflessione anche alla medicina. I suoi romanzi mostrano come la tossicologia non sia solo una disciplina tecnica, ma una scienza che unisce conoscenze, osservazione clinica e capacità interpretativa. Senza intenti divulgativi espliciti, ha contribuito a rappresentare il tema del veleno in modo corretto, lasciando un’impronta duratura anche nell’immaginario scientifico”, conclude l’esperta della Sitox.

