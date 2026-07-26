Milano Beauty Week 2026, tutte le novità della kermesse ‘essenziale’

Il mondo della cosmetica si dà appuntamento a Milano – dal 16 al 20 settembre – per la quinta edizione della Beauty Week 2026. Un’iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che quest’anno sceglie il tema dell’essenzialità.

“Nel 2022 Milano Beauty Week debuttava con l’obiettivo di aprire il mondo della cosmetica al dialogo con il grande pubblico, raccontandone le diverse sfaccettature. Oggi quel progetto – ha affermato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, presentando l’iniziativa – è diventato il luogo in cui un’eccellenza del Made in Italy incontra la società, mettendo in luce il valore di un settore che significa ricerca, innovazione, artigianalità, manifattura, occupazione”.

Con la quinta edizione “vogliamo consolidare una manifestazione capace non solo di valorizzare il sistema cosmetico in Italia, ma anche di lasciare un’eredità concreta per Milano e per il territorio, promuovendo una bellezza autentica, inclusiva e responsabile”, ha detto Lavino.

I numeri di un settore che fa correre l’export

D’altra parte la cosmetica si presenta con numeri di tutto rispetto: nel 2025 ha raggiunto il valore record di 18 miliardi di euro di fatturato, con 8,6 miliardi di export e una filiera che genera complessivamente 49 miliardi di valore economico e coinvolge circa 500 mila addetti.

Un settore che appassiona i connazionali: nel 2025 il valore dei consumi in Italia si è mantenuto stabile ed è stato pari a 12,8 miliardi di euro, a riprova dell’essenzialità di questi prodotti ‘gioiello’ del Made in Italy.

“Milano Beauty Week è un invito a vivere la bellezza come esperienza di conoscenza e partecipazione. Abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un racconto aperto e inclusivo, articolato in cinque dimensioni: la bellezza come cultura, come esperienza autentica, come conoscenza e cura, come responsabilità sociale e come dimensione in grado di superare i confini. Cinque prospettive attraverso cui raccontare tutto ciò che rende unico il nostro settore. Attraverso il tema dell’essenzialità vogliamo riportare l’attenzione sul valore imprescindibile del cosmetico nella vita quotidiana”, ha aggiunto Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia con delega a Milano Beauty Week.

Milano è bellezza

Quello con il capoluogo lombardo è un legame solido. “Fin dalla prima edizione ho fortemente voluto la Milano Beauty Week per la nostra città, nella convinzione che potesse rappresentare un’occasione di grande valore sul piano sociale e culturale, oltre che economico. La bellezza, infatti, è un linguaggio universale, capace di richiamare l’importanza della cura, del benessere e dell’attenzione verso sé stessi e gli altri, valori fondamentali in un momento storico come questo” ha affermato l’assessora allo Sviluppo economico del Comune di Milano, Alessia Cappello.

Anche quest’anno la kermesse rinnova il proprio impegno nei confronti del patrimonio artistico e culturale milanese attraverso una donazione destinata a un intervento di restauro conservativo di un elemento architettonico all’interno del Castello Sforzesco, il piccolo e suggestivo cortile “della Fontana” sormontata dal drago visconteo, su cui si affaccia l’unica finestra originale dell’epoca degli Sforza.

D’altra parte il settore cosmetico “continua a distinguersi per capacità di innovazione, qualità, sostenibilità e propensione all’export. In questo contesto, il territorio di Assolombarda, con Milano come fulcro, rappresenta il motore del comparto, concentrando quasi un quarto delle imprese e generando la metà del fatturato nazionale. Per questo – ha dichiarato Alvise Biffi, presidente di Assolombarda – siamo lieti di contribuire anche quest’anno alla Milano Beauty Week con due momenti di approfondimento particolarmente significativi: il convegno inaugurale del 16 settembre in Assolombarda, dedicato ai numeri della cosmetica italiana e al ruolo strategico della Lombardia nell’economia del beauty, e l’iniziativa del 17 settembre ‘Lodi Beauty District’, che porterà il confronto sul territorio, valorizzando il contributo delle nostre imprese”.

“Moda e beauty sono espressione di un’unica industria creativa e produttiva, che rappresenta uno dei comparti più strategici del nostro Paese. Eventi come la Beauty Week – ha fatto sapere Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana – contribuiscono a raccontare questa eccellenza e a promuovere, in Italia e nel mondo, la forza di un sistema fondato su creatività, qualità e innovazione”.

Essenze e cultura olfattiva

“Giunti alla quinta edizione abbiamo deciso di ampliare gli orizzonti, in linea con la mission che ha sempre guidato Esxence: diffondere la cultura olfattiva. Il profumo non è più solo un prodotto, ma un vero e proprio linguaggio culturale, capace di raccontare identità diverse e di farsi espressione autentica di sé prima ancora che accessorio. Per questo motivo abbiamo dato vita ad Esxence Boutique, un evento di nicchia pensato come occasione per i brand di confrontarsi direttamente con il pubblico curioso e appassionato della Milano Beauty Week, raccontando in prima persona la propria storia, la filosofia e i valori che si celano dietro ogni fragranza” ha commentato il Ceo di Esxence Maurizio Cavezzali.

Spazio per la salute della pelle alla Milano Beauty Week

Ma la bellezza è anche salute. “Le macchie cutanee non sono solo un problema estetico: possono nascondere cheratosi attiniche, epiteliomi e, nei casi più gravi, melanomi. Per questo la prevenzione dermatologica è fondamentale. Milano Beauty Week, con gli eventi di Dermocosm (Congresso di Dermatologia Rigenerativa e Campagne di Prevenzione), vuole promuovere e sostenere una bellezza legata soprattutto alla salute della pelle, perché una pelle sana è già una pelle bella, per una giovinezza naturale in ogni età”, ha concluso Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis.