Uva superfood, regala una pelle più sana e protetta dai raggi del sole

Scordatevi la mela: per la salute della pelle, meglio abbondare con l’uva. Questo alimento, definito dagli scienziati un superfood, se mangiato con regolarità potrebbe aiutarci a combattere i danni dei raggi UV, attivando geni protettivi legati a una pelle più sana e resistente. A suggerirlo è una ricerca pubblicata su ‘ACS Nutrition Science’. Se i grappoli sono già usati per trattamenti e prodotti di bellezza, i benefici dell’uva per la salute della pelle, potrebbero essere molto più ampi del previsto.

Nello studio – condotto da scienziati della Western New England University di Springfield in collaborazione con colleghi dell’Oregon State University di Corvallis – alcuni volontari hanno consumato l’equivalente di tre porzioni di uva al giorno per due settimane. I ricercatori hanno quindi analizzato l’espressione genica nella pelle dei partecipanti prima e dopo il consumo dei chicchi, sia con che senza esposizione a basse dosi di radiazioni UV.

L’uva ha modificato l’attività genica della pelle

Il team ha riscontrato differenze significative nell’espressione genica sia tra i diversi soggetti, che all’interno dello stesso individuo nel corso del tempo. I pattern si sono modificati dopo aver mangiato questo alimento, e sono cambiati anche in seguito all’esposizione ai raggi UV. Ulteriori alterazioni sono emerse quando il consumo di uva e l’esposizione al sole sono stati combinati.

Sebbene ogni partecipante abbia risposto in modo diverso, i ricercatori hanno osservato che il consumo dei chicchi ha modificato in modo coerente l’espressione genica in tutti i soggetti.

Difese cutanee più forti e minore stress ossidativo

Ma come agisce l’uva? Stando alle analisi si è rilevato un aumento di processi che contribuiscono a formare la barriera protettiva esterna della pelle, essenziale contro i danni ambientali.

Il team ha anche misurato i livelli di malondialdeide, un marker di stress ossidativo, e questo dopo aver esposto la pelle a basse dosi di radiazioni UV. Chi consumava questa frutta ha mostrato livelli inferiori di questo marker, cosa che suggerisce una riduzione dello stress ossidativo.

Un nuovo superfood e le prospettive (oltre la pelle)

“Ora siamo certi che l’uva agisca come un superfood e medi una risposta nutrigenomica negli esseri umani”, ha affermato John Pezzuto, professore e preside del College of Pharmacy and Health Sciences presso la Western New England University.

“Abbiamo osservato questo fenomeno nell’organo più esteso del corpo, la pelle. Le modifiche nell’espressione genica indicavano un miglioramento della salute cutanea. Ma è quasi certo che il consumo di uva influenzi l’espressione genica in altri tessuti del corpo, come fegato, muscoli, reni e persino cervello. Questo ci aiuta a capire come un alimento integrale, in questo caso l’uva, influisca sulla nostra salute generale”. Lo studio è stato finanziato dalla California Table Grape Commission.