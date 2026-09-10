Salute sul polso: novità Apple Watch per cuore, sonno, fitness e udito

Salute e prevenzione sono ormai anche una questione di polso. Dal battito cardiaco al sonno, dai passi all’equilibrio, la prevenzione ormai è indossabile, e la scommessa è quella di intercettare per tempo – con l’aiuto di sensori e chip – tutta una serie di insidie. Una filosofia che caratterizza gli Apple Watch serie 12 presentati nelle scorse ore a Cupertino: l’impiego di sensori evoluti è studiato proprio per rendere gli utenti protagonisti nella gestione della propria salute. Il tutto anche grazie a un nuovo e potentissimo chip, che rileva la frequenza cardiaca con un’accuratezza “mai vista prima su un device indossabile”, come assicurano dall’azienda guidata da John Ternus.

I dispositivi offrono già funzioni evolute per la salute e il fitness, ma celano la promessa di ulteriori novità per le persone con problemi di udito. Oltre ad essere alla base di Health Sensing System, il nuovo chip S11 rende infatti possibili anche nuove funzioni – “in arrivo più avanti quest’anno”, dicono da Apple – che aiuteranno le persone sorde o ipoudenti a prestare attenzione ai suoni davvero importanti.

Fitness, allenamento e benessere personalizzati

Le nuove funzioni vanno ad aggiungersi ai tanti modi attraverso i quali l’Apple Watch aiuta a gestire meglio lo sforzo fisico e l’allenamento e a comprendere la propria salute. Pensiamo al monitoraggio evoluto degli allenamenti e del sonno, alle notifiche sulla salute cardiaca o sulle apnee notturne e al rilevamento delle cadute.

Oltre al design, il device pensato per accompagnare ogni momento della vita quotidiana, punta anche sulla solidità: i modelli in alluminio hanno la parte frontale in Ceramic Shield, un materiale più duro di qualsiasi vetro per smartwatch. Apple Watch 12 “è il miglior alleato per la salute e il fitness che abbiamo mai creato”, ha affermato Kaiann Drance, Vice President of Worldwide Apple Watch Product Marketing di Apple. “Grazie al nostro nuovo Health Sensing System e al chip S11, fornisce informazioni utili come il Readiness score, per capire meglio come affrontare la giornata e prendersi cura della propria salute. Il tutto racchiuso in un design meravigliosamente sottile e leggero che le persone ameranno indossare giorno e notte”.

Cuore sotto controllo

Uno studio scientifico, condotto su oltre 1.000 persone, ha confrontato la precisione del nuovo rilevamento della frequenza cardiaca con quello dei principali dispositivi indossabili, evidenziando l’accuratezza della device Apple. Grazie a un sensore ottico di frequenza cardiaca dotato di Led verdi più grandi ed efficienti, Apple Watch 12 ora misura la frequenza cardiaca ogni cinque secondi nell’arco della giornata. Una rilevazione che fornisce informazioni più dettagliate sulla forma fisica e sullo stato fisiologico e che permette di controllare la frequenza cardiaca in tempo reale.

Credit Apple

L’Heart Rate Variability, un indicatore chiave del livello di stress e di recupero, viene misurata fino a 24 volte più spesso e può essere visualizzata in una nuova sezione dell’app Battito in due varianti: Recovery HRV, più adatta per identificare i segnali quotidiani di stress e di recupero, e HRV complessiva, che aiuta ad avere una panoramica più ampia sulla propria salute, inclusa quella cardiovascolare. In genere, una variabilità più elevata indica un migliore recupero complessivo, mentre un valore più basso è indicatore di stress.

Se la giornata inizia in salita: la Readiness misura l’energia

Fra le novità, anche la Readiness, una nuova funzione che analizza l’attività recente, il carico di allenamento, i parametri vitali e la qualità del sonno, per aiutarci a capire con quanta energia affronteremo la giornata. Readiness fornisce un punteggio da 0 a 10 accompagnato da un consiglio chiaro e concreto: Recover, Pace Yourself, Ready, o Go For It. In questo modo si può decidere come affrontare la giornata in ufficio o l’allenamento in palestra.

La funzione si aggiorna nel corso della giornata con nuovi dati, che riflettono, per esempio, un allenamento intenso o un cambiamento nei parametri vitali giornalieri. L’algoritmo di valutazione è stato sviluppato in collaborazione con il team di esperti di scienze motorie e medici di Apple e con i dati dell’Apple Heart and Movement Study.

Contapassi più preciso

Più preciso anche il monitoraggio dei passi: il modello di contapassi è stato completamente riprogettato con nuovi algoritmi di machine learning per misurare le distanze con più precisione durante gli allenamenti indoor di camminata o corsa, e il chip S11 permette di contare i passi in modo più accurato nell’arco della giornata.

I suoni che contano

Interessante anche la funzione di riconoscimento suoni, che sull’orologio avvisa le persone sorde o ipoudenti quando vengono rilevati determinati suoni, anche se iPhone non è nelle vicinanze. Questa funzione riconosce sirene, allarmi, campanelli o il pianto di un bambino e sfrutta l’apprendimento on-device per avvisare in tempo reale chi indossa l’Apple Watch.