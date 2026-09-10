Nutrition & Longevity Festival, 2 giorni all’insegna di salute e longevità

Nutrizione e sport cambiano la vita, a patto però di fare le scelte giuste. Il 12 e 13 settembre torna il Nutrition & Longevity Festival, un evento organizzato dalla Fondazione Valter Longo presso il Fantini Club, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cervia, che punta a coniugare informazione e formazione sul campo.

Due giorni di appuntamenti gratuiti, pensati per le diverse età, all’insegna di uno stile di vita sano raggiungibile attraverso alimentazione, movimento ed educazione alla salute. Masterclass, workshop, tavole rotonde, cooking show, attività sportive, laboratori creativi e momenti di divulgazione scientifica compongono il ricco programma della quarta edizione del Festival, pensato per coinvolgere bambini, giovani, famiglie, scuole e adulti.

Durante i due giorni del Festival il professor Valter Longo, tra i maggiori esperti internazionali di nutrizione e longevità, incontrerà il pubblico, mentre a raccontare il mondo dello sport sarà una leggenda italiana, l’ex calciatore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara.

Grazie a esperienze pratiche e occasioni di confronto, il Festival mostrerà in modo semplice e coinvolgente come le scelte quotidiane possano contribuire alla salute e alla longevità. Una formula che nel 2025 ha registrato oltre 10.500 presenze e più di 185mila visualizzazioni online. Sono le giovani generazioni i principali destinatari del messaggio del Festival, con numerose delegazioni di studenti e studentesse provenienti da tutta Italia.

Ospiti tra sport, salute e alimentazione

All’iniziativa partecipano grandi nomi del nuoto italiano: con l’olimpionico Gregorio Paltrinieri, con un contributo video, e l’olimpico e campione mondiale azzurro Fabio Scozzoli, si parlerà di nutrizione in gara e nelle fasi di recupero. Massimo Contaldo, Responsabile dell’Ufficio Studi e Ricerche della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), gli atleti della Squadra Giovani della Nazionale Italiana di Sci Paralimpico, i campioni Luca Ballarè e Federico Cotti, l’allenatore Tommaso Tomasetti e Rossana Ciuffetti, Direttrice dell’Area Sport Impact di Sport e Salute, racconteranno lo sport delle nuove generazioni.

A dare un contributo scientifico saranno anche Giuseppe Porcellini, professore associato dell’Unimore e chirurgo dei grandi campioni, e Tiziana Balducci, medico Federale Fin.

Il mondo della cucina e dell’innovazione gastronomica sarà rappresentato da Niko Romito, chef e imprenditore, promotore di un modello che integra alta ristorazione, ricerca, formazione e produzione. Valter Longo e Niko Romito terranno un confronto sul tema dell’educazione alimentare, dalle scuole alle case.

Longevità sfida del futuro

Il Festival ospiterà anche momenti di confronto dedicati alle strategie per promuovere salute e corretti stili di vita, con il coinvolgimento di esponenti del mondo politico. Per tutto il weekend il pubblico potrà partecipare gratuitamente a laboratori creativi, tornei di diverse discipline sportive e assistere a esibizioni di ginnastica artistica e ritmica a cura di realtà a cura delle atlete di Cervia Ginnastica & Sport, Gruppo Romagna Ritmica, e La Trottola.

Spazio a incontri per tutte le età, con laboratori creativi per i più piccoli, workshop di fotografia e un incontro guidato su come smascherare falsi miti, bufale e fake news online. Numerosi gli appuntamenti con yoga, pilates, incontri guidati di mindfulness, pratiche di relax e degustazioni di mindful eating.

Le nutrizioniste della Fondazione Valter Longo saranno inoltre a disposizione dei visitatori e sarà possibile porre domande e chiedere consigli gratuitamente. Sono poi previsti più momenti in cui il team scientifico presente risponderà a domande e curiosità generali, fornendo consigli nutrizionali e indicazioni sugli stili di vita.

Il piatto della longevità

Tra gli appuntamenti più attesi, la finale e la premiazione del “Miglior Piatto della Longevità”, che vedrà sfidarsi i tre chef finalisti davanti a una giuria composta da studenti e studentesse. Ma nel corso del Festival cooking show, masterclass dedicate all’alimentazione, workshop e quiz a tema accompagneranno il pubblico alla scoperta di una cucina capace di coniugare salute, gusto e sostenibilità.