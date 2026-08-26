Malaria, due morti tra i dipendenti dell’aeroporto di Francoforte contagiati

È salito a due il numero dei dipendenti dell’aeroporto di Francoforte morti dopo aver contratto la malaria, probabilmente a causa della puntura di una zanzara infetta arrivata in Germania come ‘passeggero clandestino’ a bordo di un aereo. Il secondo decesso è avvenuto ad agosto ed è stato comunicato mercoledì dall’Ufficio sanitario di Francoforte, come riportano Bild e Hessenshau. Complessivamente sono sei i dipendenti dell’aeroporto risultati contagiati. Secondo il Robert Koch Institut (Rki), l’infezione potrebbe essere avvenuta tra il 4 e il 6 luglio. L’ipotesi è che una o più zanzare infette siano arrivate a bordo di un aereo, probabilmente nel vano di carico, e abbiano poi trasmesso la malattia ai lavoratori addetti alla gestione dei bagagli.

Il primo decesso risale a luglio

Il primo decesso risale all’inizio di luglio, ma la causa della morte era stata accertata solo successivamente. Il secondo è avvenuto ad agosto. Gli altri quattro dipendenti colpiti sono attualmente sottoposti a trattamento medico. All’aeroporto sono state installate trappole per zanzare e alcuni esemplari sono già stati catturati. Saranno analizzati geneticamente presso l’Istituto di medicina tropicale di Anversa per determinarne specie e provenienza. Fraport ha inoltre sottolineato che gli aerei vengono sottoposti a una pulizia accurata dopo ogni atterraggio, ma non è possibile escludere completamente che insetti possano essere trasportati, soprattutto nel vano di carico o nei bagagli. L’Ufficio sanitario di Francoforte sta monitorando la situazione e ha informato i medici della regione Reno-Meno. Secondo l’Rki, a luglio e agosto sono stati segnalati esclusivamente casi nell’area potenzialmente collegati all’attività lavorativa presso l’aeroporto. Al momento non sono noti ulteriori focolai. La cosiddetta ‘Airport-malaria’ è una forma estremamente rara di trasmissione della malaria al di fuori delle aree endemiche. Si verifica quando una zanzara infetta viene trasportata accidentalmente su un aereo o con i bagagli e trasmette successivamente il parassita nell’aeroporto o nelle immediate vicinanze. In Germania la malattia colpisce normalmente quasi esclusivamente persone rientrate da Paesi in cui è diffusa.

Ministero della Salute: “Rischio basso per l’Italia”

Il ministero della Salute fa sapere, in una nota, che sta monitorando la situazione legata ai casi di malaria registrati all’Aeroporto di Francoforte. “Il rischio è basso per la popolazione italiana“, puntualizza il dicastero.