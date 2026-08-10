Ostiamare, il Campus Bio-Medico è il nuovo Official medical partner

Idoneità sportive, visite mediche, percorsi dedicati di medicina dello sport e servizi di primo soccorso allo stadio. Sono alcuni dei contenuti dell’accordo triennale siglato tra la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e l’Ostiamare, società di proprietà di Daniele De Rossi che nella prossima stagione, dopo 35 anni, tornerà a disputare il campionato di Serie C. Il Policlinico Campus Bio-Medico sarà Official medical partner del club nelle stagioni 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029.

Relazioni solide per costruire il futuro

“Siamo felici di poter iniziare questo percorso insieme alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico”, dichiara De Rossi. “In questi mesi abbiamo lavorato per costruire relazioni solide con realtà che condividono i nostri valori e questa collaborazione rappresenta un passo importante in quella direzione. Voglio ringraziare tutte le persone che abbiamo incontrato al Policlinico Campus Bio-Medico per la disponibilità, la competenza e la grande professionalità che ci hanno dimostrato fin dal primo momento. È proprio da rapporti come questo che vogliamo continuare a costruire il futuro dell’Ostiamare”.

I servizi a disposizione dei calciatori

Gli atleti potranno usufruire di percorsi dedicati di valutazione clinica e monitoraggio dell’idoneità sportiva, con elettrocardiogramma, ecocardiogramma, spirometria, test da sforzo cardiopolmonare, analisi di laboratorio e radiografie. In occasione delle gare casalinghe della prima squadra allo Stadio Giannattasio di Ostia, inoltre, saranno garantiti i servizi di primo soccorso con ambulanza e personale specializzato. Referente medico della partnership sarà il professor Umile Giuseppe Longo, responsabile dell’Unità di Traumatologia e Medicina dello Sport della Fondazione.

“Siamo particolarmente lieti di avviare questa collaborazione con l’Ostiamare, punto di riferimento per il territorio anche per la passione e la dedizione con le quali si dedica alla crescita delle nuove generazioni”, dice il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Carlo Tosti. “Lo sport e il mondo della salute sono legati da un rapporto profondo, perché condividono valori fondamentali come l’impegno quotidiano, il lavoro di squadra e la solidarietà. La partnership nasce proprio dalla visione che accomuna entrambe le nostre realtà e dalla volontà di tradurre questi principi in iniziative concrete, promuovendo soprattutto tra i più giovani la cultura della responsabilità e dell’attenzione alla persona”.

L’intesa prevede anche iniziative congiunte di educazione sanitaria e prevenzione rivolte a giovani e famiglie, con incontri e momenti di sensibilizzazione sui temi della salute. L’obiettivo è valorizzare anche il ruolo dello sport nella diffusione di corretti stili di vita, coinvolgendo la comunità dei supporter e dei simpatizzanti biancoviola.

“Iniziare questo nuovo percorso alla guida dell’Ostiamare con una partnership come quella con il Policlinico Campus Bio-Medico è un motivo di grande soddisfazione e rappresenta immediatamente lo spirito con cui vogliamo costruire il futuro del club”, osserva il presidente dell’Ostiamare Alberto De Rossi. “Fin dal primo giorno abbiamo voluto mettere al centro il territorio, le sue persone e le sue esigenze. L’Ostiamare nasce da una storia fatta di appartenenza, passione e legami profondi con Ostia: un patrimonio costruito nel tempo grazie alle famiglie, ai ragazzi e a tutte le persone che hanno accompagnato il cammino di questa società. Valorizzare queste radici significa anche prendersi cura della comunità che ci circonda”.

Percorsi dedicati per gli atleti

“Attraverso questa collaborazione mettiamo a disposizione degli atleti percorsi dedicati di valutazione clinica e assistenza specialistica, supportati da competenze multidisciplinari e tecnologie avanzate. Da tempo guardiamo allo sport come a un importante strumento di promozione della salute e di coinvolgimento delle persone”, commenta Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale del Policlinico Campus Bio-Medico.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del club, ma soprattutto nasce dalla condivisione di valori che riteniamo fondamentali: attenzione alla persona, responsabilità sociale, formazione dei giovani e radicamento sul territorio”, sottolinea Luca Beccaceci, amministratore unico dell’Ostiamare.

Nell’ambito dell’accordo, il logo della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico comparirà sulla maglia di allenamento dell’Ostiamare in qualità di main sponsor e sul retro della divisa ufficiale da gara.