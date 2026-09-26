Italia, Zaniolo lascia il ritiro: il motivo

Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale e non seguirà gli azzurri nella trasferta di Bursa, dove lunedì sera l’Italia affronterà la Turchia nella seconda gara del girone di Nations League.

Roberto Mancini (Foto Alfredo Falcone/LaPresse )

Il comunicato della Figc

La Figc ha ufficializzato la decisione con una nota: “Alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l’Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia, Roberto Mancini ha guidato l’allenamento della Nazionale nella tarda mattinata di oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ a Roma”. “Ad esclusione degli 11 titolari della partita con il Belgio, che si sono sottoposti ad un programma di recupero personalizzato in piscina, alla seduta hanno preso parte tutti i calciatori ad eccezione di Nicolò Zaniolo che, dopo aver svolto un lavoro differenziato, è stato valutato indisponibile per le prossime gare e lascerà il ritiro”, ha aggiunto la Federazione.

Il ritorno in Nazionale del giocatore si chiude così prima ancora di cominciare: dopo i primi giorni di allenamento a Coverciano, Zaniolo ha accusato un riacutizzarsi del vecchio stiramento alla coscia destra rimediato nella prima di campionato contro il Como, lo scorso 22 agosto.